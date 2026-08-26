Cum susține Bolojan că a sabotat PSD legea salarizării, „din dorința de a păstra un sistem de privilegii”

Premierul interimar Ilie Bolojan susține că PNL „a făcut tot ce a fost posibil” pentru a se ajunge la un consens cu privire la forma proiectului de lege a salarizării.

Sorin Grindeanu a pus eșecul legii salarizării pe seama PNL și a Guvernului Bolojan.

Reacțiile celor doi lideri vin în contextul în care, în această seară, președintele Nicușor Dan a anunțat că PSD, PNL, USR și UDMR și-au asumat „împreună” pierderea celor 770 de milioane de euro aferente jalonului din PNRR privind legea salarizării.

Ilie Bolojan acuză PSD că „a compromis, în mod iresponsabil și populist, șansa României de a încasa 770 de milioane de euro, de a avea o lege a salarizării care să aducă ordine, mai multă echitate și predictibilitate în sistemul bugetar și, în același timp, de a demonstra că România își poate respecta angajamentele”.

Premierul spune că PSD a avut „trei miniștri succesivi” la Muncă, însă aceștia „nu au fost în stare să finalizeze proiectul din 2022 până acum”.

„Domnul Manole a lăsat în sertar un draft cu o anvelopă dincolo de un nivel suportabil pentru bugetul României: 15,5 miliarde de lei. Sorin Grindeanu a semnat apoi un acord pentru o anvelopă de 8 miliarde de lei, în cadrul negocierilor organizate de Administrația Prezidențială. Ulterior, PSD a tot plusat până la o anvelopă de 12 miliarde de lei, pe care, în final, nu a acceptat-o”, a declarat liderul PNL, miercuri seară, pe Facebook.

„PSD minte cu nerușinare”

Ilie Bolojan acuză PSD că a sabotat legea salarizării „din populism, lașitate, dar și din dorința de a păstra un sistem de privilegii pentru unii bugetari și lideri sindicali”.

„În locul unui sistem bazat pe reguli clare, criterii obiective și predictibilitate, PSD apără, în fapt, un sistem în care deciziile privind salarizarea rămân dependente de bunăvoința șefilor. Pentru a-și justifica faptele, PSD minte cu nerușinare, aruncând vina pe cei care au făcut tot posibilul pentru a găsi un consens ca legea să treacă”, a continuat liberalul.

El susține că PSD „nu a intenționat niciodată să voteze” legea salarizării.

„Nu au existat consultări? Fals! Au fost nenumărate runde de consultări, atât politice, cât și cu sindicatele, derulate la ministere și în grupul de lucru de la Cotroceni. Am încercat să recuperăm, contracronometru, întârzierea provocată de PSD. Proiectele au fost secrete? Da, proiectul la care a lucrat domnul Manole și care a fost lăsat în sertar la plecarea sa”, a adăugat premierul interimar.

Bolojan, despre „riscul” care „nu putea fi asumat”

Liderul PNL susține că a fost luată în calcul posibilitatea de a depune PNL un proiect.

„Am analizat depunerea unui proiect de către PNL, însă, în lipsa unui acord politic, exista riscul ca acesta să fie modificat prin creșterea anvelopei salariale dincolo de ceea ce putea suporta bugetul României. Un asemenea risc nu putea fi asumat”, a adăugat Ilie Bolojan.

În încheiere, el mai susține că „efectele acestei iresponsabilități a PSD vor fi plătite de România, iar acest partid nu poate fugi la infinit de răspundere”.