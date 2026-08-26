Reacția lui Sorin Grindeanu, după anunțul privind eșecul legii salarizării: „Explicația este simplă”. Pe cine dă vina

Guvernul trebuia să facă o lege a salarizării „bună, echitabilă și care să fie acceptată de societate”, însă „a fost incapabil să o facă”, a declarat liderul PSD.

În schimb, premierul Ilie Bolojan, liderul PNL, acuză PSD că a compromis, „în mod iresponsabil și populist”, șansa României legată de banii din PNRR

Este prima reacție a lui Sorin Grindeanu după ce președintele Nicușor Dan a anunțat, în această seară, că PSD, PNL, USR și UDMR și-au asumat „împreună” pierderea celor 770 de milioane de euro aferente jalonului din PNRR privind legea salarizării. Pentru accesarea banilor, actul normativ trebuia promulgat până la 31 august. Anterior anunțului făcut de șeful statului, PSD și PNL se acuzaseră reciproc de blocarea proiectului.

„Domnul Bolojan spune că interesul țării este mai presus de orice altă discuție. Aici suntem de acord. Dar interesul României nu poate fi separat de interesul cetățenilor. Profesorii, medicii, angajații care țin în mișcare tot ce înseamnă serviciile publice sunt o prioritate. Ei sunt parte din interesul României”, a declarat Grindeanu, miercuri seară, într-o postare pe Facebook.

Președintele PSD consideră că „PNRR nu poate fi folosit ca argument pentru a cere Parlamentului să voteze orice lege, indiferent cum este făcută și ce efecte produce”.

„Guvernul avea o obligație foarte simplă: să facă o lege bună, echitabilă și care să fie acceptată de societate. A fost incapabil să o facă, iar acum încearcă să transforme propria incompetență într-o vină exclusivă a altora”, a adăugat Sorin Grindeanu.

„Explicația este simplă”

Liderul PSD spune că pentru actuala formă a proiectului de lege a salarizării nu există „un minim consens între ministerele din Guvern”, iar aceasta „nu este susținută de marile confederații sindicale, încalcă acordul convenit de partide la Palatul Cotroceni și nemulțumește inclusiv Comisia Europeană”.

„Explicația este simplă. Suntem în fața aceluiași tipar pe care l-am văzut pe tot parcursul guvernării domnului Bolojan: nu există dialog și povara este pusă pe umerii oamenilor. De fiecare dată există o explicație pentru care oamenii trebuie să mai piardă ceva. Ba este reforma, ba deficitul, ba un jalon. Explicațiile se schimbă. Nota de plată o plătesc românii”, a continuat social-democratul.

El susține că PSD nu contestă nevoia de reformă, ci „ideea că reforma trebuie făcută de fiecare dată pe spatele oamenilor”.

„Vrem banii europeni. Vrem jalonul îndeplinit. Vrem o lege a salarizării care să repare inechitățile. Dar vrem o lege bună. Pentru români se fac reformele, nu împotriva lor, dle Bolojan”, a conchis președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Bolojan întoarce acuzațiile, către PSD

La rândul lui, liderul liberal Ilie Bolojan acuză PSD că a compromis, „în mod iresponsabil și populist”, șansa României de a încasa cele 770 de milioane de euro, de a avea o lege a salarizării care „să aducă ordine, mai multă echitate și predictibilitate în sistemul bugetar și, în același timp, de a demonstra că România își poate respecta angajamentele”.

Premierul acuză că trei miniștri succesivi ai Muncii din partea PSD „nu au fost în stare” să finalizeze proiectul din 2022 până acum.

„Partidul Național Liberal a făcut tot ce a fost posibil, a căutat toate soluțiile pentru a ajunge la un acord privind susținerea legii salarizării, dar s-a izbit de ipocrizia și fuga de răspundere a PSD. Trei miniștri succesivi ai Muncii din partea PSD nu au fost în stare să finalizeze proiectul din 2022 până acum. Domnul Manole a lăsat în sertar un draft cu o anvelopă dincolo de un nivel suportabil pentru bugetul României: 15,5 miliarde de lei. Sorin Grindeanu a semnat apoi un acord pentru o anvelopă de 8 miliarde de lei, în cadrul negocierilor organizate de Administrația Prezidențială. Ulterior, PSD a tot plusat până la o anvelopă de 12 miliarde de lei, pe care, în final, nu a acceptat-o. De ce? Din populism, lașitate, dar și din dorința de a păstra un sistem de privilegii pentru unii bugetari și lideri sindicali”, a scris Bolojan, într-un mesaj publicat miercuri seară pe pagina lui de Facebook.

Liderul PNL susține că, în locul unui sistem bazat pe reguli clare, criterii obiective și predictibilitate, PSD apără, în fapt, „un sistem în care deciziile privind salarizarea rămân dependente de bunăvoința șefilor”.

„Pentru a-și justifica faptele, PSD minte cu nerușinare, aruncând vina pe cei care au făcut tot posibilul pentru a găsi un consens ca legea să treacă. Partidul care a amânat luarea unei decizii și s-a opus sistematic, pentru că, de fapt, nu a intenționat niciodată să voteze legea, a fost PSD. Nu au existat consultări? Fals! Au fost nenumărate runde de consultări, atât politice, cât și cu sindicatele, derulate la ministere și în grupul de lucru de la Cotroceni. Am încercat să recuperăm, contracronometru, întârzierea provocată de PSD. Proiectele a fost secrete? Da, proiectul la care a lucrat domnul Manole și care a fost lăsat în sertar la plecarea sa. Celelalte, nu. Trei proiecte au fost transmise în consultare la echipa tehnică a Comisiei Europene. Proiectele și răspunsurile au fost comunicate reprezentanților partidelor. Ultimul proiect a fost considerat conform cu îndeplinirea jalonului, primele nu”, a mai scris premierul interimar.