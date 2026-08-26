Nicușor Dan confirmă oficial eșecul legii salarizării: Cele 4 partide și-au asumat „împreună” pierderea celor 770 de milioane de euro

PSD, PNL, USR și UDMR „nu au ajuns la un consens politic și social” pentru legea salarizării unitare, a afirmat președintele Nicușor Dan, într-o declarație de presă miercuri seară.

Actul normativ trebuia adoptat până la 31 august pentru ca România să nu piardă cele 770 de milioane de euro aferente acestui jalon din PNRR.

Nicușor Dan spune acum că partidele și-au asumat „împreună” pierderea banilor din PNRR, dar și „necesitatea adoptării legii până la sfârșitul acestui an”.

„Partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR”, a declarat șeful statului, la o zi după discuția purtată cu liderii fostei coaliții cu privire la această lege.

Anvelopa salarială „nu va putea răspunde tuturor solicitărilor sindicale”

Președintele Nicușor Dan a mai declarat că „partidele și-au asumat necesitatea adoptării legii până la sfârșitul acestui an și respectarea, prin viitoarea lege a salarizării, a anvelopei salariale agreate cu Comisia Europeană”.

„Această anvelopă nu va putea răspunde tuturor solicitărilor sindicale. Munca desfășurată în aceste luni și discuțiile cu sindicatele au clarificat foarte multe aspecte tehnice, legea fiind aproape finalizată din punct de vedere tehnic”, a adăugat Nicușor Dan, în contextul nemulțumirilor pe care le provocase proiectul de lege.

El a precizat că partidele vor fi cele care vor „stabili cum va fi distribuită anvelopa salarială între diferitele categorii profesionale și, implicit, nivelul veniturilor pentru fiecare categorie profesională din sistemul bugetar”.

Nicușor Dan spune că negocierile au fost „intense”

Potrivit președintelui, Cotroceniul a mediat încă din mai o discuție între PSD, PNL, USR și UDMR pe tema legii salarizării.

„Din păcate, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii. Această reformă esențială pentru întregul sistem bugetar nu ar fi trebuit să fie amânată ani la rând, începând din 2022. Am ajuns astfel ca un subiect atât de complicat și cu implicații sociale și economice majore să fie dezbătut sub o uriașă presiune a timpului”, a adăugat Nicușor Dan.

În declarația de presă transmisă de Administrația Prezidențială, președintele Nicușor Dan mai remarcă „disponibilitatea la dialog a partidelor și a echipelor ministeriale, care au desfășurat o muncă intensă”.

PSD și PNL s-au acuzat reciproc de blocarea legii

Miercuri, la o zi după discuția purtată cu Nicușor Dan, PSD și PNL au transmis comunicate de presă în care își impută unul altuia eșecul legii salarizării.

„PSD condamnă fuga PNL de a-și asuma responsabilitatea pentru eșecul Legii Salarizării. Bolojan, Pîslaru și PNL trebuie să răspundă toți politic pentru această nereușită costisitoare pentru bugetul României. Ei trebuie să explice românilor de ce luni întregi au ținut proiectul de lege la secret, de ce nu s-au consultat cu nimeni, de ce nu au căutat consensul cu sindicatele și de ce au adus astfel România în situația de a pierde 770 de milioane de euro din PNRR!”, au declarat social-democrații, citați de Agerpres.

În schimb, PNL a acuzat PSD de „amânări” care „nu sunt și n-au fost niciodată motivate de găsirea unei soluții legislative mai bune”, ci „au reprezentat strategia cinică a PSD de a forța ratarea legii”.

„PSD blochează cu bună știință adoptarea Legii salarizării unitare, iar România e în pericol iminent de a pierde aproximativ 770 de milioane de euro prin neîndeplinirea jalonului aferent din Planul Național de Redresare și Reziliență”, a declarat PNL.

Reforma salarizării trebuia să fie gata în iunie 2023. De când a fost aprobat programul PNRR și până în prezent, Ministerul Muncii a avut 4 șefi – Raluca Turcan (PNL), Marius Budăi (PSD), Simona Bucura Oprescu (PSD) și Florin Manole (PSD). După demisia lui Manole, Dragoș Pîslaru – intrat între timp în PNL – a preluat conducerea ministerului, ca interimar, deci și responsabilitatea pentru finalizarea proiectului asumat prin PNRR.