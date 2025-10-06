Cum va fi vremea în București în următoarele zile. Trei coduri emise de ANM pentru Capitală

Persoane folosesc umbrele sau pelerine pentru a se proteja de ploaie, pe o stradă din centrul Bucureștiului. Inquam Photos / George Călin

Vremea va fi ploioasă în București, unde temperaturile vor scădea sub 10 grade Celsius luni, marți și vineri, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie în prognoza specială pentru București, care va fi sub trei coduri de vreme rea.

De luni dimineață și până marți dimineață, în București vremea va fi închisă și se va răci.

Temporar va ploua, moderat cantitativ în timpul nopții (10…20 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, mai scăzută decât în intervalul anterior, va fi de 15…16 grade, iar cea minimă de 8…10 grade.

De marți dimineață și până miercuri dimineață, vremea va fi închisă și deosebit de rece. Va ploua, mai important cantitativ seara și noaptea și se vor acumula 50…70 l/mp.

Temporar, vântul va avea intensificări, cu viteze mai mari noaptea când vor fi rafale de 50…65 km/h. Temperatura maximă, mai scăzută decât în ziua precedentă, va fi de 12…14 grade, iar cea minimă de 9…10 grade.

De miercuri dimineață până joi dimineață, vremea rămâne închisă și rece. Temporar va mai ploua, în special pe parcursul zilei, și se vor acumula cantități de apă de 15…25 l/mp.

Vântul va avea unele intensificări în prima parte a zilei cu viteze de 50…60 km/h. Temperatura maximă va fi de 15…16 grade, iar cea minimă de 8…10 grade.

Începând de luni dimineață și până joi seară, Bucureștiul se va afla, succesiv sub un cod galben de ploi însemnate canitativ, un cod portocaliu similar și apoi un cod galben de vânt puternic. Detalii despre noile avertizări meteo, aici.