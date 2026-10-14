Cum va fi vremea în București, până sâmbătă. Temperaturile coboară până spre 2 grade

Vremea va continua să fie rece în Capitală, cu temperaturi sub cele înregistrate în mod normal la această dată, anunță meteorologii.

Conform prognozei speciale a ANM pentru București, miercuri temperatura maximă va fi de 16-17 grade, iar cea minimă de 5-6 grade, mai scăzută în zona periurbană, până spre 2 grade. Spre seară vor fi condiții de ceață.

Joi, cerul va fi temporar noros și trecător va ploua slab, în special seara și noaptea. Temperaturile maxime vor atinge 16-18 grade, iar cele minime, 5-7 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Vineri, valorile termice vor fi în scădere, iar trecător va ploua slab. Temperatura maximă va fi de 14-15 grade.