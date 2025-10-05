„Cum vă încălziți și cât cheltuiți?”. Dezbaterea momentului în București, orașul care încă așteaptă să vină căldura prin calorifere

E prima zi meteo-cumsecade în București, dar e doar un respiro între două episoade de vreme severă, cu frig, ploi extrem de abundente și vijelii. Un episod abia încheiat, un altul deja anunțat de ANM, care vestește un ciclon care ne va traversa.

Teoretic (adică potrivit reglementărilor legale), „începerea perioadei de încălzire pentru consumatorii de tip urban va avea loc după înregistrarea, timp de trei zile consecutiv, între orele 20:00-06:00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +10 grade Celsius sau mai mici, iar oprirea încălzirii se va face după 3 zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depășește +10 grade Celsius, între orele 20:00-6:00”

Lucrul acesta s-a întâmplat, dar caloriferele din blocurile racordate la rețeaua centrală de termoficare a Capitalei rămân la temperaturi de vreme însorită.

