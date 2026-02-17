Cum vede o influentă senatoare din SUA sosită la București strategia administrației Trump de a susține forțele de extrema-dreaptă din UE

Această perspectivă asupra politicii externe „nu este în interesul pe termen lung al Statelor Unite, al NATO sau al Europei”, a declarat la București senatoarea democrată Jeanne Shaheen, lidera grupului democrat din Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA.

„Nu știu care este strategia secretarului Rubio și a administrației Trump în sprijinirea grupurilor de extremă dreapta (din Europa), cu excepția faptului că acestea reflectă un element de extremă dreapta din Statele Unite, care este foarte ideologic”, a declarat luni la București senatoarea democrată Jeanne Shaheen, care a venit în România pentru întâlniri cu oficialii români, inclusiv președintele Nicușor Dan.

Shaheen a oferit acest răspuns într-o discuție cu jurnaliștii români, la o întrebare pe tema vizitei secretarului de Stat Marco Rubio la Budapesta, unde acesta a anunțat sprijinul pentru guvernul Viktor Orban, și a strategiei generale a administrației Donald Trump de a sprijini forțele de extremă-dreaptă din UE.

Vorbind despre „elementul de extremă dreapta din Statele Unite”, Shaheen, lidera grupului democrat din Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA și o critică a actualei administrații de la Washington, a spus: „Cred că perspectiva asupra politicii externe pe care o are acest segment nu este în interesul pe termen lung al Statelor Unite, al NATO sau al Europei”.

Subiectul Groenlandei „este mort”

Senatoarea s-a arătat ușurată de faptul că tonul lui Marco Rubio de la Conferința de Securitate de la Munchen a fost mai conciliant decât cel al vicepreședintelui JD Vance de acum un an și a făcut referire la neliniștea europenilor în privința retoricii administrației Trump.

„Ca milioane de americani, am fost și eu foarte dezamăgită de retorica președintelui Trump cu privire la Groenlanda și Danemarca, care a subminat un aliat NATO, un aliat valoros și de încredere”, a spus ea.

„Am făcut parte dintr-o delegație bipartizană care a mers la Copenhaga înainte de reuniunea de la Davos, pentru a încerca să ascultăm îngrijorările partenerilor noștri danezi și din Groenlanda”, a continuat Shaheen.

„Eu și senatorul (Thom) Tillis am fost la Conferința de Securitate de la Munchen și am fost întrebați de acest subiect. Unul din lucrurile pe care el le-a spus și care mi s-a părut util, când am fost întrebați dacă va mai apărea subiectul Groenlanda, a fost că nu. E mort. Și e mort pentru că americanii au transmis acestei administrații că nu este un subiect în interesul SUA. Nu este în interesul SUA să submineze un aliat NATO”, a spus senatoarea.

Sprijin bipartizan pentru NATO

Shaheen a asigurat de asemenea că în SUA există un sprijin puternic pentru NATO din partea ambelor partide – pe fondul îngrijorărilor că administrația Trump nu mai susține atât de puternic alianța.

„NATO a fost cea mai puternică alianță militară din istorie. Acest lucru a fost esențial nu numai pentru securitatea europeană, ci și pentru securitatea americană. Suntem foarte conștienți de faptul că singura dată când a fost invocat articolul 5 a fost după ce Statele Unite au fost atacate, iar toți aliații noștri ne-au venit în sprijin în Afganistan”, a spus senatoarea.

„Există un sprijin bipartizan foarte puternic pentru NATO, pentru relațiile noastre transatlantice, și înțelegem că discursul secretarului Rubio a fost liniștitor, dar mai sunt multe de făcut și trebuie să continuăm să lucrăm în acest sens”, a continuat ea.

„Statele Unite consideră România un prieten și un aliat foarte important”

Shaheen a mai spus că „România ar trebui să continue, cu siguranță, să considere Statele Unite drept un prieten, deoarece Statele Unite consideră România un prieten și un aliat foarte important”.

„În vreme ce guvernele și liderii se pot schimba, relația dintre poporul român și poporul american va continua”, a asigurat ea.

„Suntem încântați că, datorită acestui parteneriat, NATO este mai puternică, România este mai puternică, iar Statele Unite sunt mai puternice, iar acesta este un mesaj foarte important pe care trebuie să-l transmitem adversarilor noștri, în special lui Vladimir Putin și Rusiei”, a mai spus senatoarea.