Cum vor fi schimbate regulile pentru racordarea la rețea energetică, după acuzațiile premierului privind „băieții deștepți”

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a pus, vineri, în dezbatere publică, un proiect prin care urmează să fie modificate regulile de racordare la rețelele electrice. Potrivit documentului, va fi deblocată capacitatea rezervată de proiecte energetice care nu avansează către faza de implementare. Aceste modificări au loc după ce premierul a acuzat „investiții de tip speculativ, de tip băieții deștepți”. În primul rând, vor crește garanțiile financiare pentru cei care solicită racordarea proiectelor de producere energie electrică la retea.

Potrivit premierului, acești „băieți deștepți” obțin documentații și avize tehnice de racordare (ATR) pentru investiții pe care nu intenționează să le facă, ci doar să le vândă. Una dintre cele mai cunoscute afaceri făcute astfel a fost a lui Mihai Cristian Ciolacu, nepotul lui Marcel Ciolacu, conform unor dezvăluiri HotNews din 2024.

Proiectul introduce criterii suplimentare de selecție pentru dezvoltatorii care solicită acces la rețea, în special pentru capacitățile de producere a energiei electrice.

Principala țintă invocată de proiect este eliminarea proiectelor speculative, care blochează capacitatea rețelelor electrice fără să ajungă în faza de construcție.

„Trebuie să eliberăm aceste rețele pentru a deschide piața pentru cei care vor să investească cu adevărat și pentru a reduce costurile”, a explicat premierul.

Companiile serioase care doresc să investească în producția de energie electrică sunt blocate de „investiții de tip speculativ, de tip băieții deștepți”, a acuzat, în luna februarie, premierul Ilie Bolojan, în cadrul unui interviu pentru Europa FM.

Bolojan a mai vorbit despre deblocarea capacităților de rețea și după ședința de Guvern de joi, când a anunțat pregătirea unui plan pentru reducerea prețurilor la energie.

Garanția financiară pentru racordare crește de la 5% la 20%

Cea mai importantă modificare propusă de ANRE vizează majorarea garanției financiare pe care dezvoltatorii trebuie să o depună pentru a obține avizul tehnic de racordare (ATR).

Pentru proiectele cu puteri aprobate pentru evacuare mai mari de 1 MW, garanția ar urma să crească de la 5% la 20% din valoarea tarifului de racordare.

Potrivit ANRE, proiectul vizează responsabilizarea dezvoltatorilor care solicită racordarea la rețea și reducerea rezervărilor speculative de capacitate.

Datele analizate de autoritate arată că actualul mecanism, introdus în 2024, nu a avut efectele așteptate. Din proiectele pentru care a fost constituită garanția de 5%, doar aproximativ 12% au ajuns în etapa semnării contractelor de racordare, iar mai puțin de 1% au obținut atât contractul de racordare, cât și autorizațiile necesare pentru implementare.

În același timp, există sute de proiecte energetice în curs de analiză pentru racordare. Doar în cazul proiectelor de cel puțin 5 MW depuse înainte de 1 ianuarie 2026, nu mai puțin de 663 de proiecte, cu o capacitate totală de aproximativ 57 GW, au studii de soluție transmise operatorilor de rețea pentru avizare.

În acest context, ANRE consideră că majorarea garanției financiare va filtra proiectele care demonstrează o reală viabilitate economică și va elibera capacitatea blocată în rețele.

Obligația obținerii autorizației de înființare

Dezvoltatorii vor avea obligația de a obține autorizația de înființare emisă de ANRE pentru proiectele de producere a energiei electrice. Termenele stabilite sunt:

maximum 12 luni de la semnarea contractului de racordare;

maximum 18 luni de la emiterea avizului tehnic de racordare.

Dacă aceste termene nu sunt respectate, avizul tehnic de racordare își va pierde valabilitatea, contractul de racordare va înceta de drept, iar operatorul de rețea va putea executa garanția financiară depusă de dezvoltator.

Aceeași consecință se va aplica și în situația retragerii autorizației de înființare.

Noile prevederi privind majorarea garanției financiare nu se vor aplica proiectelor pentru care operatorii de rețea au comunicat deja valoarea garanției înainte de intrarea în vigoare a ordinului.

În schimb, dezvoltatorii care au semnat contracte de racordare înainte de adoptarea noilor reguli vor avea obligația de a obține autorizația de înființare în termen de cel mult 12 luni de la intrarea în vigoare a ordinului. În caz contrar, avizele de racordare își vor pierde valabilitatea, iar contractele vor înceta automat.

Președintele ANRE: Sunt două chei de citire

George Niculescu, șeful ANRE, susține că se așteaptă să existe două chei de citire a acestei măsuri.

„Că este consecința declarațiilor publice recente desre ATR-urile speculative. Aici pot spune că prima modificare a Regulamentului de racordare, cea care a instituit acest nivel de 5%, e făcută in 2024, in mandatul meu. Iar eu vorbesc de 2 ani de zile despre raportul uriaș dintre megawatii de pe hârtie și cei cu finanțare, care pot să și vadă lumina soarelui”, a scris Niculescu pe Facebook, făcând referire la prima „cheie de citire”.

„Că este mult. Că vom alunga investitorii. Sunt dispus la orice argument real si rațional despre cât ar trebui să fie valoarea acestor garanții. La ce nu sunt dispus, sunt argumentele lacrimogene despre cum orice garanție financiara mai mare sperie investitorii. Orice garantie financiara mai mare sperie investitorii care nu sunt seriosi și pe cei care nu sunt de fapt investitori. Investitorii serioși in energie vor plăti și garanțiile, vor licita si pentru ATR, deoarece vor să facă business real”, este a doua cheie de citire invocată de șeful ANRE.