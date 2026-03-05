Guvernul pregătește un plan pentru reducerea prețurilor la energie, susține Ilie Bolojan

Una dintre măsurile vizate de Guvern pentru scăderea prețului la energie este deblocarea avizelor tehnice de racordare la rețea (ATR), a declarat, joi, premierul Ilie Bolojan, la finalul ședinței Executivului. Acesta susține că până la finalul lunii, va fi pregătit un pachet de măsuri menit să ducă la scăderea prețurilor la energia electrică, cu prime efecte din acest an.

În prezent, prețul final al energiei electrice la consumatori se situează în general între 1,06 și 1,30 lei/kWh.

„Avem un plan pe care l-am discutat cu domnul ministru al Energiei, pe care îl vom anunța până la sfârșitul lunii martie, care urmărește scăderea prețurilor în zona de energie electrică. Această scădere nu se poate face de pe o zi pe alta, dar sunt câteva direcții importante pe care le-am discutat și pe care vom lucra, în așa fel încât să putem avea efecte începând de anul acesta”, a declarat premierul.

„Trebuie să eliberăm aceste rețele”

Una dintre măsurile-cheie vizează deblocarea capacităților de rețea. Potrivit lui Bolojan, autoritățile au în vedere eliminarea acelor avize tehnice de racordare (ATR) care „au acoperit practic întreaga capacitate de racordare la rețelele de electricitate”.

„Trebuie să eliberăm aceste rețele pentru a deschide piața pentru cei care vor să investească cu adevărat și pentru a reduce costurile”, a explicat premierul.

Companiile serioase care doresc să investească în producția de energie electrică sunt blocate de „investiții de tip speculativ, de tip băieții deștepți”, a acuzat, în luna februarie, premierul Ilie Bolojan, în cadrul unui interviu pentru Europa FM.

Potrivit premierului, acești „băieți deștepți” obțin documentații și avize tehnice de racordare pentru investiții pe care nu intenționează să le facă, ci doar să le vândă. Una dintre cele mai cunoscute afaceri făcute astfel a fost a lui Mihai Cristian Ciolacu, nepotul lui Marcel Ciolacu, conform unor dezvăluiri HotNews din 2024.

Premierul a mai vorbit despre creșterea capacităților de stocare a energiei, considerate esențiale pentru echilibrarea sistemului și reducerea prețurilor foarte ridicate din orele de consum maxim. În acest sens, Ministerul Energiei pregătește programe de cofinanțare prin Fondul de Modernizare.

„Creșterea capacităților de stocare ne va permite să reducem un preț care este foarte ridicat în orele de vârf, astfel încât, per total, să avem o energie mai ieftină”, a spus Bolojan.

„Vrem să scurtăm durata de punere în practică a investițiilor care înseamnă întăriri și extinderi de rețele, investiții în producție și interconectări. Doar printr-o creștere a capacităților de producție putem, în termeni reali, să reducem prețul”, a mai afirmat premierul.

Bolojan spune că planul vizează și managementul companiilor de stat

Premierul susține că planul guvernamental vizează și îmbunătățirea administrării companiilor de stat din energie. Bolojan a amintit că Nuclearelectrica și Hidroelectrica asigură împreună peste 40% din producția națională de energie electrică.

„Fiecare îmbunătățire la o companie importantă înseamnă prețuri mai bune și o eficiență mai mare”, a precizat Bolojan.