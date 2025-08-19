Cum vrea Ucraina să obțină garanții din partea lui Trump. Oferta presupune inclusiv achiziții de arme americane de 100 de miliarde de dolari, finanțate de Europa

Ucraina va promite să cumpere arme americane în valoare de 100 de miliarde de dolari, finanțate de Europa, în încercarea de a obține garanții americane pentru securitatea sa după o soluție de pace cu Rusia, potrivit unui document consultat de Financial Times.

Propunerea prevede totodată un acord de 50 de miliarde de dolari între Kiev și Washington pentru producția de drone cu companii ucrainene.

Kievul a împărtășit propunerile privind noi acorduri de securitate cu SUA, care nu fuseseră dezvăluite public anterior, într-o listă de puncte de discuție cu aliații europeni înaintea întâlnirii organizate luni la Casa Albă de președintele american Donald Trump, spun patru persoane familiarizate cu situația.

În document nu este menționat ce arme vrea Ucraina să achiziționeze ca parte din acord, însă Kievul își exprimase clar dorința de a cumpăra cel puțin 10 sisteme de apărare antiaeriană de fabricație americană Patriot pentru a-și proteja orașele și infrastructura critică, alături de alte rachete și echipamente. În document nu este specificat nici în ce proporție va presupune achiziții sau investiții acordul privind dronele.

„Nu dăm nimic. Vindem arme”

Poziția Ucrainei este menită să satisfacă dorința lui Donald Trump de a aduce beneficii pentru industria americană. Întrebat luni la Casa Albă despre continuarea sprijinului militar pentru Kiev, președintele SUA a spus: „Nu dăm nimic. Vindem arme”.

Documentul reafirmă și apelul Ucrainei pentru o încetare a focului, o idee pe care Trump o susținuse, dar pe care a abandonat-o după întâlnirea de vineri cu omologul său rus, Vladimir Putin, în favoarea unei soluții de pace mai cuprinzătoare.

Potrivit documentului, „o pace durabilă ar trebui să se bazeze nu pe concesii și cadouri gratuite pentru Putin, ci (pe) un cadru de securitate puternic care va preveni viitoare agresiuni”.

În document se face referire la imagini recente din presa rusă potrivit cărora Kremlinul nu este serios în privința unui potențial acord de pace și are o părere proastă despre leadershipul lui Trump, citând comentariile disprețuitoare la adresa președintelui SUA pe care le-a făcut cunoscutul prezentator de televiziune Vladimir Soloviov.

În unul dintre ele, Soloviov îl ironizează pe Trump pentru că „amenință” Rusia, spunând că Moscova ar putea „distruge [SUA] cu arme nucleare”.

Alte revendicări ucrainene

Ucraina nu va accepta niciun acord care să includă concesii teritoriale față de Rusia și insistă asupra unui armistițiu ca prim pas către un acord de pace complet, se mai arată în document.

Conform documentului, Kievul respinge, de asemenea, propunerea făcută de Putin lui Trump în Alaska de a îngheța restul liniei de front dacă trupele ucrainene vor fi retrase din regiunile estice parțial ocupate Donețk și Luhansk. O astfel de măsură ar crea „un punct de sprijin pentru o înaintare suplimentară și rapidă a forțelor ruse către orașul Dnipro” și i-ar permite liderului rus „să atingă obiectivele agresiunii prin alte mijloace”, mai scrie în document.

Ucraina, potrivit documentului, consideră că încercarea Rusiei de a soluționa problemele teritoriale înainte de continuarea discuțiilor pentru un acord de pace durabil ar crea un fapt împlinit pe teren, fără a face nimic pentru a asigura securitatea viitoare a Kievului.

De asemenea, Kievul insistă să primească despăgubiri integrale din partea Rusiei pentru daunele din timpul războiului, care ar putea fi acoperite din cele 300 de miliarde de dolari reprezentând active suverane rusești înghețate în țările occidentale. Orice ridicare a sancțiunilor ar trebui acordată numai dacă Rusia respectă viitorul acord de pace și „joacă (un) joc corect”, mai menționează documentul.