Cum vrea un ministru din guvernul Netanyahu să „îngroape ideea unui stat palestinian”: „Oricine, oriunde în lume, încearcă să-l recunoască va primi răspunsul nostru pe teren”

Fotografia realizată pe 14 august 2025 arată zona E1, o fâșie de teren situată la est de Ierusalim. Foto: Jamal Awad / Xinhua News / Profimedia

Ministrul israelian de finanțe, Bezalel Smotrich, membru al aripii de dreapta radicală, a anunțat începerea lucrărilor la o așezare amânată de mult timp, care ar urma să împartă Cisiordania și să o izoleze de Ierusalimul de Est, o măsură despre care biroul său a spus că va „îngropa” ideea unui stat palestinian. Guvernul palestinian, aliați și organizații civice au condamnat proiectul, afirmând că este ilegal și că fragmentarea teritoriului ar distruge orice plan de pace sprijinit la nivel internațional pentru regiune, relatează Reuters.

Aflat joi pe șantierul viitoarei așezări din Maale Adumim, Smotrich a declarat că premierul Benjamin Netanyahu și președintele american Donald Trump au convenit reluarea proiectului de dezvoltare E1, deși nu a existat o confirmare imediată din partea niciunuia dintre ei.

„Oricine, oriunde în lume, încearcă astăzi să recunoască un stat palestinian va primi răspunsul nostru pe teren. Nu prin documente, decizii sau declarații, ci prin fapte. Fapte în forma caselor, fapte în forma cartierelor”, a spus Smotrich.

Israelul a înghețat planurile de construcție la Maale Adumim în 2012 și din nou după reluarea lor în 2020, din cauza obiecțiilor exprimate de SUA, aliații europeni și alte puteri, care au considerat proiectul o amenințare la adresa oricărui viitor acord de pace cu palestinienii.

Măsura riscă să izoleze și mai mult Israelul, în contextul în care o parte dintre aliații săi occidentali au condamnat ofensiva militară din Gaza și au anunțat că vor recunoaște un stat palestinian.

Palestinienii se tem că extinderea coloniilor din Cisiordania (care s-a accelerat puternic după atacul Hamas din 2023 asupra Israelului, urmat de războiul din Gaza) le va răpi orice șansă de a-și construi un stat propriu în zonă.

Într-un comunicat intitulat „Îngroparea ideii unui stat palestinian”, purtătorul de cuvânt al lui Smotrich a anunțat că ministrul a aprobat planul de construire a 3.401 locuințe pentru coloniști israelieni, între o așezare deja existentă din Cisiordania și Ierusalim.

La Maale Adumim, Smotrich a declarat pentru Reuters că planul va intra în vigoare miercuri.

Organizația israeliană pentru drepturile omului Breaking the Silence, fondată de foști soldați israelieni, l-a criticat pe Smotrich, acuzându-l că încurajează extinderea coloniilor din Cisiordania în timp ce atenția lumii este concentrată asupra războiului din Gaza.

„Această acaparare de terenuri și extindere a coloniilor nu va fragmenta doar și mai mult teritoriul palestinian, ci va consolida și mai mult apartheidul”, a transmis organizația.

Nabil Abu Rudeineh, purtătorul de cuvânt al președintelui palestinian, a cerut Statelor Unite să exercite presiuni asupra Israelului pentru a opri construcția de colonii.

„Uniunea Europeană respinge orice schimbare teritorială care nu face parte dintr-un acord politic între părțile implicate. Anexarea teritoriului este ilegală conform dreptului internațional”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, într-un briefing de presă.

Qatar, care a mediat între Hamas și Israel în încercarea de a obține o încetare a focului în Gaza, a condamnat acțiunile lui Smotrich, calificându-le drept „o încălcare flagrantă a dreptului internațional”.

Construcția locuințelor, „într-un an”

Organizația Peace Now, care monitorizează activitatea coloniilor din Cisiordania, a precizat că mai sunt necesari câțiva pași înainte ca lucrările să înceapă. Dacă toate procedurile vor fi îndeplinite, lucrările de infrastructură ar putea demara în câteva luni, iar construcția de locuințe peste aproximativ un an.

„Planul E1 este fatal pentru viitorul Israelului și pentru orice șansă de a obține o soluție pașnică cu două state. Ne aflăm pe marginea prăpastiei, iar guvernul ne împinge înainte cu viteză maximă”, a transmis Peace Now într-un comunicat.

Palestinienii, deja demoralizați de campania militară israeliană în urma căreia au murit peste 61.000 de persoane în Gaza, potrivit autorităților sanitare locale, se tem că Israelul îi va forța în cele din urmă să părăsească și acest teritoriu.

Aproximativ 700.000 de coloniști israelieni trăiesc printre cei 2,7 milioane de palestinieni din Cisiordania și Ierusalimul de Est. Israelul a anexat Ierusalimul de Est, o decizie nerecunoscută de majoritatea statelor, dar nu și-a extins oficial suveranitatea asupra Cisiordaniei.

ONU și majoritatea marilor puteri susțin că extinderea coloniilor a subminat viabilitatea unei soluții cu două state, prin fragmentarea teritoriului palestinian. Planul cu două state prevede crearea unui stat palestinian în Ierusalimul de Est, Cisiordania și Gaza, care să existe alături de Israel.

Israelul invocă legături istorice și biblice cu zona și afirmă că așezările oferă adâncime strategică și securitate. Majoritatea comunității internaționale consideră toate coloniile ilegale conform dreptului internațional. Israelul respinge această interpretare, susținând că Cisiordania este „disputată” și nu „ocupată”.

Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă au impus în iunie sancțiuni împotriva lui Smotrich și a unui alt ministru de extremă dreapta, cunoscut pentru sprijinul acordat extinderii coloniilor, acuzându-i pe amândoi că au incitat în mod repetat la violență împotriva palestinienilor din Cisiordania.