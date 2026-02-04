Cum vrea un startup de AI să simplifice activitatea cabinetelor stomatologice

Un startup britanic de AI a obținut 2,6 milioane de euro finanțare pentru automatizarea operațiunilor de la recepția cabinetelor stomatologice, scrie publicația Tech.EU.

Linda AI se numește compania, iar cu finanțarea obținută va extinde platforma vocală de AI pe care o furnizează cabinetelor stomatologice.

Serviciile Linda AI pot duce la reducerea apelurilor pierdute, la creșterea numărului de programări și la automatizarea fluxurilor de lucru de la recepție. Nu sunt însă gândită să înlocuiască total personalul de la recepție.

Finanțarea vine în contextul adoptării accelerate a soluțiilor AI de voce în domeniul serviciilor, iar stomatologia se remarcă prin volume mari de apeluri telefonice, prin operațiuni complexe și prin nevoia unor programări foarte detaliate.

Agenții AI dezvoltați de companie se integrează în sistemele existente de management și de comunicare ale cabinetelor, pentru a gestiona integral sarcinile administrative, inclusiv programările, confirmările, reprogramările și urmărirea pacienților.

Compania susține că există un impact măsurabil în rândul clienților săi: 25% dintre programările pacienților noi sunt generate prin Linda AI, iar numărul total de programări crește cu aproximativ 15%,

Compania operează pentru moment în Marea Britanie și Irlanda.

