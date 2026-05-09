Cunoscut actor care a preferat viața la țară faimei de la Hollywood: „Nu voiam să mor singur” / El spune ce l-a făcut să realizeze ce e important în viață

Star de la Hollywood considerat un adevărat sex-simbol, Adrian Grenier a apărut în numeroase filme și seriale la începutul și la mijlocul anilor 2000. Însă, în ultimii ani, a ales Texasul în locul Hollywood-ului, relatează revista People.

Unul dintre cele mai cunoscute roluri ale lui Grenier a fost cel al lui Nate Cooper în filmul din 2006 „Diavolul se îmbracă de la Prada. Îndelung așteptata continuare, „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, a ajuns în cinematografe pe 1 mai și a încasat peste 230 de milioane de dolari doar în weekendul de debut.

Filmul a debutat pe primul loc la box office, însă Grenier nu s-a numărat printre membrii distribuției originale care au revenit după două decenii să joace în noul lungmetraj. El a lăsat de înțeles că acesta ar fi fost un film pentru care ar fi revenit la Hollywood.

„Am vorbit recent cu David Frankel, regizorul”, a declarat el pentru revista People. „Am fost dezamăgit… Dar, știți, aparent personajul meu este unul controversat, așa că poate ar avea nevoie de propriul spin-off”, a glumit el.

Însă actorul care a devenit celebru interpretându-l pe Vincent Chase în serialul HBO nominalizat la Emmy „Entourage” a povestit de-a lungul anilor că a avut dificultăți în a ține pasul cu cerințele vieții de la Hollywood și că a decis să încerce antreprenoriatul. A fost partener în mai multe afaceri, inclusiv o microberărie și o companie de producție, înainte de a cumpăra o rulotă și de a petrece o perioadă în Texas în 2016.

A fost anul după care și-a redus dramatic aparițiile în producții de la Hollywood.

Adrian Grenier a jucat rolul iubitului personajului interpretat de Anne Hathaway în filmul „Diavolul se îmbracă de la Prada” din 2006, FOTO: Stuart Ramson / AP / Profimedia

Actorul și-a cumpărat un ranch în Texas

Grenier a declarat în 2024 pentru revista Foundr că, în perioada petrecută în Texas, s-a implicat în activități de protecție a mediului și, în cele din urmă, a cumpărat o fermă întinsă în apropiere de Austin. Locuiește acolo din 2020 împreună cu soția sa, Jordan Grenier, și cei doi copii ai lor.

„Mi-a plăcut foarte mult atmosfera simplă și autentică”, a declarat el pentru revista People în septembrie 2023, referindu-se la mutarea sa. „Nu există prea multă goană după statut social, nu sunt mulți oameni obsedați de imagine. Toată lumea poartă, metaforic vorbind, cizme și pălării de cowboy”.

Grenier, care s-a născut în orașul Santa Fe din New Mexico, dar a fost crescut de mama sa la New York, a continuat: „De multe ori, în marile orașe, am simțit mereu că trebuie să țin pasul cu ceilalți. Aici, însă, simți că există multă acceptare… Când mă trezesc aici, nu trebuie să plec nicăieri. Sunt deja unde trebuie”.

Deși fusese activ de ani de zile în domeniul activismului pentru mediului, actorul afirmă că a cumpărat proprietatea de 46 de acri pentru a deveni „în fiecare zi un administrator mai bun al naturii, prin stilul de viață, nu doar ca idee”.

„Dormi mai bine, ești mai echilibrat, ai o stare generală de bine”, a spus el despre viața la fermă. „Este benefică pentru sănătatea mintală, pentru dezvoltarea abilităților, pentru reziliență și toate acestea; cred că îți permite să iei decizii mai informate și mai înțelepte în privința modului în care trăiești, a felului în care îi tratezi pe ceilalți și, în special, a modului în care tratezi mediul”.

Adrian Grenier, fotografiat în martie 2026 la un eveniment organizat în Austin, Texas, FOTO: MJ Photos for Jane Owen Public Relations / Shutterstock Editorial / Profimedia

Adrian Grenier afirmă că o despărțire l-a făcut să își dea seama ce este important în viață

În ultimii 5 ani el a acceptat să joace într-un singur film, o comedie romantică numită „You, Always”, lansată în cinematografele din Australia anul trecut. El a povestit că a fost atras de faptul că filmările au avut loc într-o zonă izolată a statului Queensland.

Însă majoritatea timpului și-l petrece alături de familie. Grenier și Jordan au doi fii: Seiko Aurelius Grenier, care s-a născut în iunie 2023, și Evren Saint-Eros Grenier, născut în martie 2025.

El a povestit într-un interviu acordat în mai 2024 pentru podcastul găzduit de psihologul canadian Jordan Peterson că o despărțire anterioară de cea care avea să îi devină soție l-a făcut să înțeleagă ce este cu adevărat important. Cei doi s-au căsătorit oficial în 2022.

„Nu voiam să mor singur”, a spus Grenier. „Îmi doream o familie, îmi doream un parteneriat, îmi doream să am copii”, a subliniat el.