Un film de comedie domină din nou la box office, iar succesul nu e deloc neașteptat

Moda e din nou în vogă în cinematografe, cel puțin dacă ne luăm după încasările de „blockbuster” ale filmului de comedie „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, unul cu un buget pe măsură, scrie Variety.

O continuare plină de vedete produsă de Disney a filmului original lansat în 2006, noul lungmetraj a vândut bilete în valoare de 77 de milioane de dolari în America de Nord în weekendul de debut. Pe piața internă a Hollywood a fost al patrulea cel mai bun start al anului, după cel al filmului biografic „Michael” (97,5 milioane de dolari), „The Super Mario Galaxy Movie” (131 de milioane de dolari) și „Project Hail Mary” (80 de milioane de dolari).

„Diavolul se îmbracă de la Prada 2” a obținut alte 156,6 milioane de dolari la box office-ul internațional, ducând încasările sale globale în primele 3 zile în cinematografe la impresionanta sumă de 233,6 milioane de dolari.

„Foarte puține comedii dramatice ating asemenea încasări o dată, cu atât mai puțin a doua oară, la un nivel și mai mare”, a declarat pentru Variety analistul David A. Gross de la FranchiseRe. „Publicul, în mare parte feminin, nu se mai satură” de noul film, a subliniat el.

Toți actorii principali ai filmului original din 2006 s-au întors pentru noul lungmetraj

Romanul omonin din 2003 al scriitoarei americane Lauren Weisberger, o carte despre experiența de a lucra ca asistentă pentru Anna Wintour, legendara șefă a revistei Vogue, a stat la baza primului film.

Continuarea, care i-a reunit pe regizorul David Frankel și pe scenarista Aline Brosh McKenna, reia povestea două decenii mai târziu, cu Andy Sachs, interpretată de Anne Hathaway, revine la revista Runway în rolul de editor de reportaje.

Ea e din nou sub conducerea puternicei șefe a revistei, Miranda Priestly, interpretată de Meryl Streep. Recenziile din partea criticilor de film au fost mixte, însă publicul nord-american a fost mult mai receptiv și i-a acordat nota „A-” în sondajele CinemaScore realizate la ieșirea din sălile de cinema. În restul lumii spectatorii au fost ceva mai exigenți, „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” având o notă de 6,9 / 10 pe IMDb.

Însă vânzările de bilete au beneficiat atât de pe urma nostalgiei, cât și de entuziasmul stârnit de revenirea după 20 de ani în rolurile lor îndrăgite a distribuției originale – Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci.

Filmul „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” i-a răsplătit regește pe actorii săi

Primul film, un succes comercial cu încasări de 326 de milioane de dolari la nivel global, a rămas un reper al culturii pop pentru mai multe generații. Acest lucru s-a datorat în parte replicilor sau a secvențelor memorabile precum celebrul monolog acid despre un pulover de culoare albastră.

„Nu mi-am imaginat niciodată că replicile mele îmi vor fi citate în fiecare săptămână a vieții mele de când a apărut filmul”, a declarat Emily Blunt pentru Variety la aniversarea de 10 ani a filmului original.

Divizia 20th Century Studios a Disney a investit masiv în această continuare, realizată cu aproximativ 100 de milioane de dolari, fără a include bugetul de marketing la nivel mondial.

Regizorul David Frankel a declarat pentru The New York Times că bugetul noului film „a mers în mare parte către [distribuție]”. „Au scos banii”, a declarat și Meryl Streep în comentarii făcute anterior pentru emisiunea prezentatorului TV Stephen Colbert.

Revista Variety notează că investiția Disney s-a dovedit inspirată, având în vedere că noul film va depăși probabil în doar câteva săptămâni încasările totale ale lungmetrajului original.

Lungmetrajul de comedie nu a avut rivali la box office

„Diavolul se îmbracă de la Prada 2” a fost singura lansare majoră nouă din acest weekend, astfel că restul clasamentului box office a fost completat de titluri aflate de ceva timp în cinematografe.

Locul al doilea a revenit „Michael”, filmul biografic despre Michael Jackson, cu încasări impresionante de 54 de milioane de dolari în al doilea weekend. Lungmetrajul produs de studioul Lionsgate s-a dovedit un magnet pentru public, încasând 183,8 milioane de dolari în America de Nord și 423 de milioane de dolari la nivel global.

Filmul de animație „The Super Mario Galaxy Movie”, produs de studioul Universal, s-a clasat pe locul al treilea, cu 12,1 milioane de dolari. După patru weekenduri de la lansare, producția pentru întreaga familie a ajuns la 402,67 milioane de dolari pe piața internă a Hollywood și la peste 900 de milioane de dolari la nivel global.

O noutate în cinematografele nord-americane a reprezentat-o și thrillerul independent „Hokum”, distribuit de Neon, care a debutat pe locul al cincilea, cu încasări de 6,4 milioane de dolari din 1.855 de săli.

Adam Scott interpretează rolul unui scriitor care călătorește la un han din Irlanda pentru a împrăștia cenușa părinților săi, fără să știe că proprietatea este bântuită de un rău străvechi. Filmul a primit nota „B” în sondajele CinemaScore, un calificativ solid pentru genul horror. Pe IMDb stă la fel de bine, cu o notă medie de 7,4 / 10.

„Hokum” urmează să aibă premiera generală în cinematografele din România în weekendul care urmează, pe 8 mai, potrivit Cinemagia.