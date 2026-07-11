Cupa Mondială 2026: Cum își petrec serile Haaland și iubita lui, fostă fotbalistă și ea. „O să fie puțin jenant că spun asta”

Erling Haaland (25 de ani), unul dintre starurile Cupei Mondiale din 2026, a povestit cum a cunoscut-o pe partenera lui de viață, modelul și influencerul norvegian Isabel Haugseng Johansen (22 de ani), și cum le place să își petreacă serile împreună.

Atacantul lui Manchester City a dezvăluit, într-un interviu acordat postului norvegian NRK, că iubitei sale îi plac jocurile video.

„Eu pregătesc cina… O să fie puţin jenant că spun asta, dar îi plac jocurile video. Jucăm Minecraft împreună, construim case şi tot felul de chestii. Sau ne întoarcem acasă, la Bryne, şi comandăm kebab”, a povestit Erling Haaland, citat de News.ro.

Încă prezentă la Cupa Mondială, naționala Norvegiei a reușit deja cea mai mare performanță a sa din istoria celor patru participări, calificarea în sferturile de finală. Urmează să joace în antepenultimul act în această noapte, de la ora 00:00, împotriva Angliei.

Un rol major în parcursul entuziasmant al Norvegiei l-a avut Erling Haaland, care urmează să împlinească 26 de ani pe 21 iulie. El a înscris șapte goluri la această ediție, prima pentru el la Cupa Mondială.

Iubita lui Haaland a jucat fotbal la același club cu el

Cei doi au crescut la Bryne, în Norvegia, și au jucat pentru echipa locală, Bryne FK. Isabel Haugseng Johansen a fost tot atacant, la echipa feminină, pentru care a început să joace la 13 ani, potrivit The Sun.

Deși se cunosc din copilărie, relația lor a început mai recent, scrie tabloidul britanic. Ea a fost cea care a început să îi scrie, în 2021, când Haaland locuia deja în Germania, unde juca pentru Borussia Dortmund.

„Mi-a trimis un mesaj. A jucat la același club ca mine, Bryne”, a mai declarat starul naționalei norvegiene.

Cei doi au acum un copil împreună, un băiețel, născut în decembrie 2024.