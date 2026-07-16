Cupa Mondială 2026: Soarta antrenorului german al Angliei, decisă după înfrângerea din semifinala cu Argentina

Thomas Tuchel a fost vizat de critici după înfrângerea suferită de Anglia în fața Argentinei în semifinalele Cupei Mondiale, scor 1-2, dar este hotărât să continue pe banca echipei.

Selecționerul german a declarat că este „100%” hotărât să conducă naționala Angliei la EURO 2028 și să atingă acel „nivel suplimentar” de glorie pe care l-a ratat la Cupa Mondială, potrivit The Guardian.

Tuchel are susținerea deplină a Football Association (FA) pentru a rămâne la cârma naționalei engleze, notează și The New York Times.

„Există un nivel suplimentar pe care trebuie să-l cucerim”

Tehnicianul a declarat că a „iubit fiecare zi” petrecută la Cupa Mondială de pe continentul american, unde Anglia își va încheia parcursul sâmbătă noapte, odată cu finala mică în fața Franței.

„Cred că ne putem impune mai mult în jocul cu mingea. Încă mai cred că putem arăta cât de buni jucători de fotbal suntem. Cred că încă o avem în noi, o văd la antrenamente și în fiecare cantonament. Și aici, la Cupa Mondială. Încă simt că există un nivel suplimentar pe care trebuie să-l cucerim și trebuie să trecem la nivelul următor pentru a obține marele premiu”, a afirmat Tuchel.

Directorul executiv al FA, Mark Bullingham, nu a ezitat să-și arate aprecierea pentru jucători și staff după încheierea meciului cu Argentina. „Este sfâșietor să fim atât de aproape”, a spus el. „Jucătorii și Thomas au dat totul, iar echipa, antrenorii și staff-ul nu ar fi putut munci mai mult în timpul turneului. Aș dori să le mulțumesc tuturor”, a mai declarat acesta.

Cu Thomas Tuchel selecționer, Anglia a ajuns până în semifinale, bifând a patra prezență din istoria selecționatei în această fază.

În penultimul act, englezii au condus-o pe Argentina cu 1-0, însă au fost lăsați fără replică de campioana mondială en-titre, care a punctat de două ori pe final de joc și a întors soarta semifinalei. La trei ani și jumătate de la triumful din Qatar, Messi și coechiperii săi vor juca din nou pentru trofeu, duminică, de la ora 22, cu Spania.