Cuplurile necăsătorite sunt o amenințare pentru securitatea națională, susține un oficial rus

Convieţuirea cuplurilor fără a se căsători este o ameninţare pentru securitatea naţională, a afirmat la un forum viceministrul rus al justiţiei, Vadim Balanin, informează cotidianul Kommersant, preluat de agenţia EFE.

„Ne confruntăm în prezent cu fenomenul convieţuirii fără căsătorie înregistrată (…) Aceste tendinţe, în opinia noastră, pot fi considerate o ameninţare directă pentru securitatea naţională şi sănătatea demografică a ţării noastre”, a semnalat oficialul rus, potrivit Agerpres.

O altă problemă asupra căreia el a atras atenţia este numărul semnificativ de divorţuri în Rusia, ţară care se confruntă cu un declin puternic al populaţiei de la destrămarea Uniunii Sovietice, o scădere ce s-a accentuat de când a început războiului în Ucraina în 2022.

Viceministrul rus al justiţiei, care a vorbit la acel forum la o sesiune dedicată dreptului şi „familiei puternice”, a pledat pentru consolidarea instituţiei familiei şi sprijinirea măsurilor menite să susţină valorile tradiţionale, valori promovate de Kremlin şi care poziţionează Rusia ca un bastion al gândirii conservatoare.

Astfel, președintele Vladimir Putin spunea, în februarie 2024, că familiile din Rusia trebuie să aibă cel puţin doi copii de dragul supravieţuirii etnice a naţiunii şi trei sau mai mulţi dacă vor ca ea să se dezvolte şi să prospere.

Deputaţii ruşi au adoptat, în noiembrie 2024, un proiect de lege care interzice promovarea unui stil de viaţă „fără copii”, pe fondul unei crize demografice amplificate de războiul din Ucraina şi a politicii Kremlinului a așa-numitelor „valori tradiţionale”

Potrivit proiectului de lege, persoanele fizice care promovează acest mod de viaţă fără copii în presă, filme sau publicitate urmează să fie amendate cu până la 400.000 de ruble (aproximativ 4.000 de euro), funcţionarii cu dublul sumei, iar persoanele juridice cu până la cinci milioane de ruble (47.000 de euro).