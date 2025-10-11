Cursă contracronometru în Franța pentru premierul numit de Macron. Lecornu are termen până luni pentru două acțiuni majore

Sebastien Lecornu și-a început sâmbătă al doilea mandat în funcția de prim-ministru al Franței într-o atmosferă de incertitudine, fiind nevoit să aleagă un nou cabinet și să prezinte bugetul țări până luni, termenul limită, în timp ce rivalii politici promit să-i răstoarne guvernul, notează Reuters.

Președintele francez Emmanuel Macron l-a numit din nou pe loialul său susținător vineri seara, la doar câteva zile după ce Lecornu demisionase din funcție, afirmând că nu există nicio posibilitate de a forma un guvern capabil să adopte un buget redus pentru 2026 într-un parlament profund divizat.

Cele 27 de zile petrecute de Lecornu în funcție l-au transformat în premierul cu cel mai scurt mandat din istoria modernă a Franței și nu există nicio garanție că va rezista mai mult de data aceasta.

Decizia lui Macron de a-l numi din nou pe Lecornu a înfuriat unii dintre cei mai aprigi oponenți ai săi, care au susținut că singura cale de ieșire din cea mai gravă criză politică din Franța din ultimele decenii este ca președintele să convoace alegeri legislative anticipate sau să demisioneze.

Partidele de stânga, de extremă stânga și de extremă dreapta au declarat că vor vota pentru demiterea lui Lecornu, lăsându-l dependent de socialiști, ai căror lideri nu și-au dezvăluit până acum planurile.

Lecornu lucrează contracronometru

Până luni, el trebuie să prezinte un proiect de lege privind bugetul – mai întâi cabinetului, apoi, în aceeași zi, parlamentului. Asta înseamnă că, cel puțin, miniștrii responsabili de finanțe, buget și securitate socială trebuie să fie numiți până atunci.

Nici Palatul Élysée, nici biroul lui Lecornu, Matignon, nu au dat indicații imediate cu privire la momentul în care acesta ar putea numi cabinetul său sau cine ar putea face parte din acesta.

Într-o postare pe X vineri, Lecornu a spus că oricine se va alătura guvernului său va trebui să renunțe la ambițiile personale de a-l succeda pe Macron în 2027, o competiție care a generat instabilitate în guvernele minoritare slabe și în legislativul divizat al Franței. El a promis un cabinet al „reînnoirii și diversității”.

Lecornu nu a dezvăluit niciun detaliu despre conținutul proiectului, dar a declarat după demisie că deficitul bugetar trebuie redus la 4,7-5% din PIB anul viitor, o diferență mai mare decât cea de 4,6% vizată de predecesorul său. Deficitul este estimat la 5,4% în acest an.

Rămâne de văzut ce va face în privința abrogării reformei pensiilor lui Macron și a introducerii unei taxe pentru miliardari – două măsuri pe care socialiștii le-au impus ca preț pentru a-i susține guvernul minoritar slab.