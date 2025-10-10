Macron, decizie surprinzătoare privind noul prim-ministru. Președintele Franței nu vrea anticipate

Președintele Franței Emmanuel Macron l-a desemnat pe Sebastien Lecornu ca prim-ministru, renumindu-l în funcție după ce acesta a demisionat din funcție la începutul săptămânii. Macron speră că apropiatul său va putea obține suficientă susținere într-un parlament profund divizat pe tema bugetului pentru 2026, informează Reuters.

Prin noua desemnare a lui Lecornu, Macron se expune mâniei rivalilor politici, care au susținut că cea mai bună soluție de ieșire din cea mai profundă criză politică din ultimele decenii ar fi fost convocarea unor alegeri anticipate sau demisia președintelui.

Prima sarcină a lui Lecornu va fi să trimită un proiect de buget la parlament până la finele zilei de luni.

„Accept din datorie misiunea încredințată mie de către președintele republicii pentru a face tot ce este posibil pentru a da Franței un buget până la finele anului și să rezolvăm problemele vieții cotidiene ale concetățenilor noștri. Trebuie să punem capăt acestei crize politice care exasperează poporul francez și aceste instabilități care este dăunătoare imaginii Franței și intereselor sale”, a scris Lecornu pe X.

Desemnare fără sprijinul partidelor de stânga

Anunțul lui Macron a fost făcut după o reuniune de criză organizată de preşedintele francez Emmanuel Macron cu forţele politice care nu a dus la niciun rezultat, potrivit stângii, împingând ţara şi mai mult în impas cu câteva ore înainte de desemnarea aşteptată a unui nou premier, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Nu avem niciun răspuns, cu excepţia faptului că viitorul prim-ministru, care ar trebui să fie numit în următoarele ore, nu va fi din tabăra noastră politică (de stânga)”, a declarat lidera ecologiştilor Marine Tondelier, arătându-se „siderată” după această reuniune de aproape două ore şi jumătate.

„Toate astea se vor termina foarte rău”, a adăugat ea, prezicând o posibilă dizolvare a Adunării Naţionale (camera inferioară a parlamentului). Nu există „niciun răspuns clar” din partea şefului statului, a întărit Olivier Faure, liderul grupului parlamentar al socialiştilor, care a cerut numirea unui premier din tabăra sa.

În eventualitatea suspendării foarte nepopularei reforme a pensiilor, condiţie prealabilă pusă de o mare parte a stângii pentru a nu cenzura viitorul guvern, şeful statului a propus doar „decalarea în timp” a măsurii privind vârsta de pensionare, spune Marine Tondelier.

„Nicio noutate”, opinează şi comunistul Fabien Roussel, avertizând: dacă premierul este din tabăra lui Emmanuel Macron, „noi nu vom putea să-l acceptăm”.

Liderii partidului de dreapta Republicanii (Les Republicains/LR), Bruno Retailleau şi Laurent Wauquiez, au ieşit primii de la Elysee, fără să facă declaraţii.

Marii absenţi de la această reuniune au fost partidele Adunarea Naţională (Rassemblement National /RN), de extrema dreaptă, şi Franţa Nesupusă (LFI), a stângii radicale, care nu au fost convocate pentru că, contrar celorlalte, ambele au declarat că doresc dizolvarea parlamentului, a justificat anturajul lui Emmanuel Macron.