„Cursă directă”. Șeful armatei ucrainene vine cu o ipoteză surprinzătoare despre ce tehnologie copiază rușii
Rusia copiază tehnologiile militare ucrainene, în special în ceea ce privește dronele interceptoare, a afirmat joi, 11 septembrie, comandantul suprem al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, potrivit The Kyiv Independent.
„Ne confruntăm cu o cursă directă în domeniul tehnologiei în care avantajul va reveni celor care nu numai că se modernizează, ci și rămân în frunte”, a scris Sîrskîi, într-un mesaj publicat pe Facebook.
Generalul a precizat că misiunea Ucrainei o reprezintă îmbunătățirea constantă a soluțiilor existente și adoptarea de noi tactici pentru sistemele fără pilot.
Kievul a investit masiv în războiul cu drone din 2022, când a început invazia rusă, și până în prezent, evoluând de la dronele comerciale modificate la dronele de atac și recunoaștere produse în serie.
Sîrskîi a mai anunțat joi că dronele ucrainene au lovit peste 60.000 de ținte în august, UAV-urile de atac și cele care lansează bombe fiind responsabile pentru majoritatea pierderilor rusești în ceea ce privește numărul de soldați și echipamentele militare.
La rândul ei, Rusia și-a intensificat atacurile cu drone efectuate în adâncimea teritoriului ucrainean, forțând Kievul să-și extindă capacitățile de război electronic, a adăugat Sîrskîi. El a spus că numărul dronelor rusești bruiate prin intermediul contramăsurilor electronice a crescut semnificativ luna trecută.
„Analiza utilizării dronelor ne permite să ajustăm rapid tacticile, să creștem eficiența și să rămânem în fața (Rusiei)”, a adăugat șeful armatei ucrainene. „Eforturile noastre de a dezvolta și extinde acest domeniu dau rezultate clare”, a mai susținut generalul.
Președintele Volodimir Zelenski a declarat, în iunie, că Ucraina are capacitatea de a produce până la 8 milioane de drone anual, dar nu dispune de finanțarea necesară pentru a atinge acest nivel.
Kievul i-a îndemnat pe partenerii săi externi să susțină noi proiecte care să fie adaptate la baza sa de producție în creștere.
Rusia și-a extins producția de drone de atac de tip Shahed, utilizate în atacuri aproape zilnice asupra orașelor ucrainene. În iunie, președintele rus Vladimir Putin a anunțat intenția de înființare a unei ramuri militare dedicate sistemelor fără pilot (UAV-uri).