„Cursă directă”. Șeful armatei ucrainene vine cu o ipoteză surprinzătoare despre ce tehnologie copiază rușii

Ministrul industriilor strategice al Ucrainei, Herman Smetanin, comandantul suprem al forțelor armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrskîi, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și ministrul apărării al Ucrainei, Rustem Umerov (de la stânga la dreapta), asistă la predarea primului lot de drone cu rază lungă de acțiune, înarmate cu rachete Peklo (Hell), către armată cu ocazia Zilei forțelor armate ale Ucrainei, în Kiev, pe 6 decembrie 2024. Sursa foto: Tarasov/Ukrinform via ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Rusia copiază tehnologiile militare ucrainene, în special în ceea ce privește dronele interceptoare, a afirmat joi, 11 septembrie, comandantul suprem al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, potrivit The Kyiv Independent.

„Ne confruntăm cu o cursă directă în domeniul tehnologiei în care avantajul va reveni celor care nu numai că se modernizează, ci și rămân în frunte”, a scris Sîrskîi, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Generalul a precizat că misiunea Ucrainei o reprezintă îmbunătățirea constantă a soluțiilor existente și adoptarea de noi tactici pentru sistemele fără pilot.

Kievul a investit masiv în războiul cu drone din 2022, când a început invazia rusă, și până în prezent, evoluând de la dronele comerciale modificate la dronele de atac și recunoaștere produse în serie.

Sîrskîi a mai anunțat joi că dronele ucrainene au lovit peste 60.000 de ținte în august, UAV-urile de atac și cele care lansează bombe fiind responsabile pentru majoritatea pierderilor rusești în ceea ce privește numărul de soldați și echipamentele militare.

La rândul ei, Rusia și-a intensificat atacurile cu drone efectuate în adâncimea teritoriului ucrainean, forțând Kievul să-și extindă capacitățile de război electronic, a adăugat Sîrskîi. El a spus că numărul dronelor rusești bruiate prin intermediul contramăsurilor electronice a crescut semnificativ luna trecută.

„Analiza utilizării dronelor ne permite să ajustăm rapid tacticile, să creștem eficiența și să rămânem în fața (Rusiei)”, a adăugat șeful armatei ucrainene. „Eforturile noastre de a dezvolta și extinde acest domeniu dau rezultate clare”, a mai susținut generalul.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat, în iunie, că Ucraina are capacitatea de a produce până la 8 milioane de drone anual, dar nu dispune de finanțarea necesară pentru a atinge acest nivel.

Kievul i-a îndemnat pe partenerii săi externi să susțină noi proiecte care să fie adaptate la baza sa de producție în creștere.

Rusia și-a extins producția de drone de atac de tip Shahed, utilizate în atacuri aproape zilnice asupra orașelor ucrainene. În iunie, președintele rus Vladimir Putin a anunțat intenția de înființare a unei ramuri militare dedicate sistemelor fără pilot (UAV-uri).