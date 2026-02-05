Cursuri de educație media digitală pentru profesori. „E necesară copiilor pentru că lumea lor este online”

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) caută 385 de profesori care să învețe educație media digitală, într-un curs avizat de Ministerul Educației.

Cursul este gratuit și se adresează profesorilor care predau discipline din ariile limbă și comunicare sau om și societate, la nivel gimnazial și liceal, în școlile de stat.

„Programul de Educație Media oferă profesorilor instrumentele necesare pentru a aborda la clasă una dintre cele mai prezente și constante dimensiuni din viața elevilor: mediul online”, se arată într-un comunicat transmis de CJI.

Când au loc înscrierile

Înscrierile sunt deschise până la data de 15 februarie, iar cursul are loc online, în perioada 6 martie – 26 aprilie 2026.

În cadrul programului, profesorii beneficiază de un curs și de acces la comunitatea CJI de educație media și evenimente dedicate.

Printre temele abordate se numără analiza mesajelor generate de AI, personalizarea informației, tehnicile persuasiunii în relație cu dezinformarea sau verificarea informației.

„Educația media digitală este necesară copiilor pentru că lumea lor este, în mare parte, online, fie că ne place, fie că nu, și faptul că școala nu se adaptează în momentul ăsta, decât foarte greu la aceste tendințe, face să existe o ruptură între cum se întâmplă viața copilului și ce învață la școală. Vrem să diminuăm, practic, această ruptură și să creăm un pod”, explică, într-un comunicat, directoarea de programe a CJI, Cristina Jamschek.

Din 2017, CJI a format aproape 1.200 de profesori care au lucrat la clasă cu aproximativ 200.000 de elevi.