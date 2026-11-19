Cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate în toate unitățile de învățământ din județul Vrancea, vineri, până la ora 12:00, conform unei decizii luate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vrancea a precizat că această măsură a fost luată deoarece Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteorologică de tip cod roșu.

Potrivit ANM, avertizarea se referă la intensificări puternice și susținute ale vântului în județul Vrancea, precum și în zona de munte la altitudini de peste 1.200 m, fiind valabilă de joi noapte, de la ora 01:00, și până vineri dimineață, la ora 10:00.

„Vor fi intensificări puternice și susținute ale vântului, pe arii extinse în județul Vrancea, cu viteze de peste 90 km/h, iar în zona de munte la altitudini de peste 1200 m, cu viteze de peste 120…140 km/h”, se arată în avertizarea emisă de meteorologi.

Modalitatea de desfășurare și recuperare a cursurilor suspendate va fi stabilită de Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, în colaborare cu unitățile de învățământ, a spus ISU Vrancea.

ISU Vrancea, recomandări pentru populație

Inspectoratul a spus că siguranța cetățenilor „este prioritară” și a transmis următoarele recomandări: