Curtea Penală Internațională nu vrea să recunoască o eventuală amnistie pentru crimele de război comise în Ucraina. „Statutul nostru nu acordă greutate aranjamentelor politice”

Procurorii de la Curtea Penală Internațională avertizează că mandatele de arestare pentru președintele Vladimir Putin și cinci alți ruși acuzați de crime de război va rămâne în vigoare chiar și în cazul în care se convine asupra unei amnistii în cadrul negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina, informează Reuters.

Procurorii-adjuncți Mame Mandiaye (Senegal) și Nazhat Shameen Khan (Fiji), care au fost responsabili de anchetă după intrarea în concediu a procurorului-șef, susțin că este nevoie de rezoluție a Consiliului de Securitate a ONU pentru suspendarea mandatelor de arestare emise de CPI.

Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare a lui Putin și a altor cinci persoane pentru rolul lor pe care l-ar fi avut în atrocitățile comise în timpul războiului din Ucraina. Putin și comisarul rus pentru drepturile copilului Maria Lvova-Belova sunt acuzați și de deportarea ilegală a sute de copii din Ucraina.

Rusia nu recunoaște jurisdicția CPI și a respins în mod repetat acuzațiile referitoare la crime de război.

Șoigu și Gherasimov, urmăriți alături de Putin

Printre alți suspecți de rang înalt vizați de Curtea Penală Internațională sunt Serghei Șoigu, fostul ministru al Apărării, și generalul Valeri Gherasimov, care sunt acuzați de crime de război și crime împotriva umanității pentru atacurile împotriva civililor.

„Dacă va exista un acord de pace care va face să ni se ceară să suspendăm o anchetă, atunci este o chestiune, un proces politic ce ține de Consiliul de Securitate. Însă în ce ne privește, în final asta nu oprește calea pe care justiția este înfăptuită”, a declarat Nazhat Shameen Khan, citând Statutul de la Roma al CPI.

Un plan de pace în 28 de puncte al SUA a apărut în luna noiembrie, alarmând oficialii ucraineni și europeni care au spus că cedează principalelor cereri ale Moscovei. Unul dintre puncte stipula că „toate părțile implicate în conflict vor primi amnistie deplină pentru acțiunile lor în timpul războiului”.

Procurorul-adjunct Niang a spus că „suntem obligați să ne respectăm statutul, care nu acordă greutate acestor aranjamente politice”.

Ambasadorul ucrainean în Olanda, Andrii Kostin, care anterior a fost procuror-general al Ucrainei, a respins ideea unei amnistii generale. „Cu asemenea atrocități comise în masă de-a lungul acestor ani, este imposibil să acorzi impunitate celor responsabili, celor care au comis aceste crime și celor care au ordonat comiterea lor”, a declarat Kostin pentru Reuter.

CPI, instanța internațională pentru crime de război, are ca membre 125 de state. Unele dintre marile puteri ale lumii – Rusia, China și Statele Unite – fie nu sunt membri, fie i se opun în mod deschis.