Curtea Supremă a Venezuelei a stabilit cine preia atribuțiile de președinte, după capturarea lui Maduro de către SUA 

Camera Constituțională a Curții Supreme a Venezuelei a decis ca vicepreședinta Delcy Rodriguez să preia funcția de președinte interimar al țării, în absența lui Nicolas Maduro, care a fost reținut sâmbătă dimineața într-o operațiune a forțelor americane, scrie Reuters.

Decizia instanței precizează că Rodríguez va prelua „funcția de președinte al Republicii Bolivariene Venezuela, pentru a garanta continuitatea administrativă și apărarea integrală a Națiunii”.

Hotărârea mai adaugă că instanța va dezbate situația pentru a „stabili cadrul juridic aplicabil care să garanteze continuitatea statului, administrarea guvernării și apărarea suveranității în fața absenței forțate a Președintelui Republicii”.

Donald Trump a anunțat ieri că SUA va prelua conducerea Venezuelei

Decizia Curții Supreme vine în contextul în care Donald Trump a anunțat sâmbătă, într-o conferință de presă, că SUA va prelua conducerea Venezuelei după arestarea lui Nicolas Maduro.

„Vom conduce noi Venezuela”, a spus Trump, fără a da însă prea multe detalii despre cum va face concret asta.

În aceeași conferință de presă, Trump a afirmat că secretarul de stat Marco Rubio a discutat cu vicepreședinta Delcy Rodriguez, despre care a susținut că e dispusă să colaboreze cu SUA pentru o tranziție pașnică.

La scurt timp de la acest anunț al lui Trump, Delcy Rodriguez a ieșit într-o declarație publică și l-a contrazis: „Nicolas Maduro este singurul președinte al Venezuelei”, a spus ea.

Rodriguez a făcut apel la calm și unitate pentru a apăra țara în contextul „răpirii” lui Maduro și a declarat că Venezuela nu va fi niciodată colonia vreunei națiuni. Ea cerut eliberarea imedaită a lui Maduro, „singurul președinte al Venezuelei”.

Cine este Delcy Rodriguez

Maduro a asemănat-o în trecut pe Rodriguez cu o „tigroaică” pentru felul în care luptă pentru apărarea guvernului său socialist.

Ea colaborează îndeaproape cu fratele său, Jorge Rodriguez, care este șeful legislativului, Adunarea Națională.

Rodriguez, în vârstă de 56 de ani, este originară din Caracas, s-a născut pe 18 mai 1969 și este fiica luptătorului de gherilă de stânga Jorge Antonio Rodriguez, care a fondat partidul revoluționar Liga Socialista în anii 1970.

Funcțiile deținute de Rodriguez ca ministru al finanțelor și al petrolului, pe care le-a exercitat simultan cu funcția de vicepreședinte, au făcut-o o figură cheie în gestionarea economiei Venezuelei și i-au conferit o influență majoră asupra sectorului privat al țării.

Rodriguez este vicepreședintă din 2018

Este avocată, a absolvit Universidad Central de Venezuela și a avansat rapid în ierarhia politică în ultimul deceniu, ocupând funcția de ministru al Comunicațiilor și Informațiilor între 2013 și 2014.

Rodriguez, cunoscută ca iubitoare a hainelor și genților de lux, a fost ministră de externe între 2014 și 2017, perioadă în care a încercat să perturbe o reuniune a blocului comercial Mercosur la Buenos Aires, după suspendarea Venezuelei din grup.

În 2017, a început să ocupe funcția de șef al Adunării Constituante pro-guvernamentale, care a extins puterile lui Maduro.

Rodriguez a fost numită vicepreședintă în iunie 2018, Maduro anunțând numirea pe X și descriind-o drept „o femeie tânără, curajoasă, experimentată, fiica unui martir, revoluționară și încercată în mii de bătălii”.

În august 2024, Maduro a adăugat ministerul petrolului la portofoliul lui Rodriguez, unde ea a fost însărcinată cu gestionarea sancțiunilor tot mai severe impuse de SUA asupra celei mai importante industrii a țării.