Curtea Supremă din Brazilia a decis sentința pentru fostul președinte Bolsonaro: Zeci de ani de închisoare / „Groaznic”, a reacționat Trump

Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a primit o condamnare de 27 de ani și trei luni de închisoare, sentința exactă venind venind la câteva ore după ce a fost găsit vinovat joi pentru plănuirea unei lovituri de stat pentru a rămâne la putere după ce a pierdut alegerile din 2022, aceasta fiind o lovitură puternică pentru unul dintre cei mai proeminenți lideri populiști de extremă dreapta din lume, notează Reuters.

Hotărârea de condamnare venită de la un complet de cinci judecători de la Curtea Supremă din Brazilia, care au fost de acord și cu sentința, a făcut din Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, primul fost președinte din istoria țării condamnat pentru atacarea democrației și a atras critici din partea administrației Trump.

„Acest caz penal este aproape o întâlnire între Brazilia și trecutul său, prezentul său și viitorul său”, a declarat judecătoarea Carmen Lucia înainte de a vota pentru condamnarea lui Bolsonaro, făcând referire la istoria marcată de lovituri de stat militare și încercări de răsturnare a democrației.

Au existat numeroase dovezi că Bolsonaro, care se află în prezent în arest la domiciliu, a acționat „cu scopul de a eroda democrația și instituțiile”, a adăugat ea.

Patru dintre cei cinci judecători au votat pentru condamnarea fostului președinte pentru cinci infracțiuni: participarea la o organizație criminală armată, tentativa de abolire violentă a democrației, organizarea unei lovituri de stat și deteriorarea proprietății guvernamentale și a bunurilor culturale protejate.

Condamnarea lui Bolsonaro, un fost căpitan de armată care nu și-a ascuns niciodată admirația pentru dictatura militară care a ucis sute de brazilieni între 1964 și 1985, vineri după condamnările altor lideri de extremă dreapta din lumea în acest an, printre Marine Le Pen din Franța și Rodrigo Duterte din Filipine.

Trump: „Un lucru groaznic”

Decizia justiției îl poate înfuria și mai mult pe aliatul apropiat al lui Bolsonaro, președintele american Donald Trump, care a calificat cazul drept o „vânătoare de vrăjitoare” și, ca represalii, a lovit Brazilia cu creșteri de tarife, sancțiuni împotriva judecătorului care prezidează și revocarea vizelor pentru majoritatea judecătorilor Înaltei Curți.

Întrebat joi despre condamnare, Trump l-a lăudat din nou pe Bolsonaro, numind verdictul „un lucru teribil”.

„Cred că este foarte rău pentru Brazilia”, a adăugat el.

În timp ce urmărea condamnarea tatălui său din SUA, congresmanul brazilian Eduardo Bolsonaro a declarat pentru Reuters că se așteaptă ca Trump să ia în considerare impunerea de noi sancțiuni Braziliei și judecătorilor săi de la Înalta Curte.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat pe X că instanța a luat o „decizie nedreaptă”, adăugând: „Statele Unite vor răspunde în consecință la această vânătoare de vrăjitoare”.

Ministerul de Externe al Braziliei a emis o declarație în care a numit comentariul lui Rubio o amenințare care „atacă autoritatea braziliană și ignoră faptele și dovezile convingătoare din dosare”. Ministerul a declarat că democrația braziliană nu va fi intimidată de SUA.

Președintele Luiz Inacio Lula da Silva a declarat, de asemenea, că nu se teme de noi sancțiuni din partea SUA într-un interviu acordat postului local de televiziune Band, cu câteva ore înainte de confirmarea condamnării lui Bolsonaro.

Verdictul nu a fost unanim, judecătorul Luiz Fux opunându-se miercuri colegilor săi, achitându-l pe fostul președinte de toate acuzațiile și punând la îndoială competența instanței.

Acest singur vot ar putea deschide calea contestării hotărârii, ceea ce ar putea împinge încheierea procesului mai aproape de alegerile prezidențiale din octombrie 2026. Bolsonaro a declarat în repetate rânduri că va candida la aceste alegeri, în ciuda faptului că i s-a interzis să candideze.

Avocații lui Bolsonaro au afirmat într-o declarație că sentința „a fost absurd de excesivă” și că vor depune apelurile necesare.