Cutremur cu magnitudinea 6,1 între insulele grecești Creta și Santorini. Brigăzile de pompieri elene, în alertă maximă

Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs joi dimineață în largul coastei insulei Creta, în Grecia. Seismul s-a resimțit și în insulele din apropiere, precum și în Turcia și Israel, transmit Reuters și Ekathimerini.

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 79 km de orașul Heraklion, la ora locală 6:19 (aceeași cu a României).

Toate brigăzile de pompieri elene se aflau în alertă maximă în întreaga Cretă după cutremurul din largul insulei. Pompierii au declarat că nu au primit nicio solicitare de asistență până acum și nici nu au fost raportate daune materiale grave.

🇬🇷 | Security cameras captured the moment a M6.1 earthquake hit the city of Heraklion, in the Greek island of Crete.



A strong earthquake with a M of 6.1 struck off the northern coast of Crete, early Thursday morning, May 22, 2025, at 6.19 AM local time.#σεισμος #earthquake pic.twitter.com/fE5ARKTfqf