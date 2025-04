Cutremur cu magnitudinea 6,2 la Istanbul. Seismul s-a resimțit și în România

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,2 a zguduit miercuri Istanbulul, a anunţat Autoritatea pentru managementul dezastrelor şi situaţiilor de urgenţă din Turcia (AFAD), transmite Reuters. Seismul a fost resimțit și la București.

Seismul a avut loc la ora 12.49 și a fost resimțit puternic în multe districte din regiunea Marmara. Cutremurul a avut magnitudinea 6,02 și s-a produs la o adâncime de 10 km, a informat Centrul German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ).

Epicentrul cutremurului a fost în zona Silivri, la aproximativ 80 km vest de Istanbul.

Acest seism puternic a fost o replică a unui cutremur mai slab, cu magnitudinea de 3,9, produs cu puțin timp înainte.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat pagube. Radiodifuzorul TGRT a relatat însă că o persoană a fost rănită după ce a sărit de la balcon în timpul cutremurului.

Imagini apărute pe rețelele sociale au arătat cum mulțimi de oameni au evacuat clădirile și au ieșit speriați pe străzi în urma seismului.

🚨🇹🇷 BREAKING: MASSIVE EARTHQUAKE STRIKES ISTANBUL

A powerful 6.2 magnitude earthquake has just hit Istanbul, Turkey. More details to follow. #Istanbul #Earthquake #Turkey #BreakingNews #Emergency pic.twitter.com/ZstuAUbXOn