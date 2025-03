LIVE Imagini de la cutremurul de 7,7 din Myanmar. Seismul, resimțit în cel puțin alte 5 țări / Panică în Bangkok, unde o clădire s-a prăbușit / Oamenii au ieșit pe străzi VIDEO

Un cutremur puternic a lovit vineri centrul Myanmarului. Seismului a avut o magnitudine de 7,7 și a fost urmat de o replică de 6,4, potrivit Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS). Cutremurele au fost resimțite și în alte cinci țări, inclusiv în Thailanda vecină, unde oamenii au ieșit pe străzile din Bangkok, relatează Reuters și BBC.

Potrivit unor clipuri apărute pe social media, o clădire din Bangkok s-a prăbușit în urma cutremurului.

Additional footage showing the collapse of an under construction skyscraper in Bangkok, during today’s 7.7 magnitude earthquake on the border between Thailand and Myanmar. pic.twitter.com/NX3o5XbJtA

Seismul de 7,7 grade pe scara Richter s-a produs la 16 kilometri nord-nord-vest de orașul Sagaing, Myanmar, în jurul orei locale 12:50 p.m., transmite USGS. La 12 minute după cutremur, a avut loc și o replică, un seism cu magnitudinea 6,4.

Epicentrul a fost la aproximativ 17,2 km de orașul Mandalay, care o populație de aproximativ 1,2 milioane de locuitori, mai anunță USGS.

Potrivit AFP, cutremurele au fost resimțite în Thailanda vecină, provocând scene de panică în Bangkok, unde birourile și magazinele au fost evacuate. Alte țări afectate de cutremur sunt Bangladesh, India, Laos, Thailanda și China.

Nu există informații imediate din Myanmar cu privire la pagubele produse în urma cutremurelor, însă un oficial a declarat pentru Reuters: „Am început căutările și mergem în jurul orașului Yangon pentru a verifica dacă există victime și pagube. Până în prezent, nu avem încă informații.”

High-rise buildings shake and under construction skyscrapers collapse in the Thai capital of Bangkok, following a massive 7.7 magnitude earthquake earlier which struck the border between Myanmar and Thailand. There is no word yet on casualties or further damage to countries in… pic.twitter.com/Hh0jdMmgtb