VIDEO Momentul în care o clădire se prăbușește în Bangkok, după cutremurul din Myanmar

O clădire zgârie-nori din Bangkok, care se afla în construcție, s-a prăbușit, vineri, după seismul cu magnitudine de 7,7 din Myanmar, resimțit și în Thailanda. Imaginile au fost publicate pe rețeaua de socializare X.

Additional footage showing the collapse of an under construction skyscraper in Bangkok, during today’s 7.7 magnitude earthquake on the border between Thailand and Myanmar. pic.twitter.com/NX3o5XbJtA