Cutremur financiar la ordinul lui Trump: 129 de milioane de dolari blocați sub acuzația de fraudă masivă într-un stat american

Administrația Trump a anunțat suspendarea plăților federale în valoare de 129 de milioane de dolari destinate statului Minnesota, pe fondul acuzațiilor de fraudă pe scară largă. În replică, autoritățile statale denunță măsura drept o „răzbunare politică” și amenință cu un proces iminent în instanță pentru a bloca ceea ce consideră a fi o tăiere ilegală de fonduri vitale, potrivit The Guardian.

Secretarul Departamentului Agriculturii al Statelor Unite (USDA), Brooke Rollins, a publicat vineri o scrisoare adresată guvernatorului statului Minnesota, Tim Walz, și primarului orașului Minneapolis, Jacob Frey. În acest document, Rollins îi informează despre decizia administrației, invocând anchetele privind presupusele fraude comise de organizații nonprofit și companii locale.

„În ciuda unui scandal de fraudă de o amploare uluitoare, administrațiile dumneavoastră refuză să furnizeze informații de bază sau să ia măsuri elementare pentru a stopa acest fenomen. Administrația Trump refuză să permită continuarea unei astfel de fraude”, a declarat Rollins.

Secretarul USDA le-a pus în vedere lui Walz și Frey să furnizeze justificări detaliate pentru toate cheltuielile federale efectuate din 20 ianuarie 2025 până în prezent, în termen de 30 de zile. De asemenea, ea a solicitat ca toate plățile federale viitoare către stat să fie condiționate de aceeași procedură de justificare.

„Suntem în contact cu partenerii statali pentru a evalua impactul unei astfel de reduceri generalizate a finanțării asupra celor mai vulnerabili rezidenți”, a declarat Brian Feintech, purtător de cuvânt al orașului Minneapolis, într-o reacție transmisă publicației The Guardian. „Este evident că Minneapolis este cea mai recentă țintă a administrației Trump, care este dispusă să sacrifice bunăstarea americanilor în scopuri politice.”

„Ne vedem în instanță”

Procurorul general al statului Minnesota, Keith Ellison, a reacționat public la postarea lui Rollins, scriind pe platforma X: „Nu vă voi permite să îi privați pe locuitorii din Minnesota de ajutorul de care au nevoie. Ne vedem în instanță.”

Anunțul USDA survine în aceeași perioadă cu o hotărâre a unei instanțe federale care stipulează că administrația Trump nu poate bloca fondurile destinate subvențiilor pentru îngrijirea copiilor și altor programe de sprijin pentru familiile cu venituri mici în cinci state conduse de democrați, inclusiv Minnesota.

În ultimul an, administrația Trump a vizat Minnesota în repetate rânduri pe baza acuzațiilor de fraudă, orientându-și criticile în special către comunitatea somaleză din stat. Procurorii federali estimează că s-ar fi sustras până la 9 miliarde de dolari prin scheme frauduloase ce ar avea legătură cu această comunitate.

În noiembrie 2025, președintele Trump a pus capăt protecției legale pentru migranții somalezi din acest stat, susținând că „bandele somaleze terorizează populația acestui mare stat și că lipsesc MILIARDE de dolari. Trimiteți-i înapoi de unde au venit”.