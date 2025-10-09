Cutremur într-un loc neobișnuit din România. „Adâncimea de 5 kilometri”

Un cutremur cu magnitudinea de 3.3 pe scara Richter s-a produs joi, la ora 10:07, în zona seismică Câmpulung – Făgăraș – Brașov, anunță Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la la adâncimea de 5 kilometri, a comunicat Institutul, și s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 23km SV de Brașov, 50km SV de Sfântu-Gheorghe, 62km N de Târgoviște, 75km NV de Ploiești, 83km NE de Pitești, 93km NE de Râmnicu Valcea.

Un al doilea seism a avut loc după aproape două minute. Acesta a avut magnitudinea de 2,4 grade pe scara Richter, tot la 5 km adâncime, și s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 25km SV de Brasov, 53km SV de Sfantu-Gheorghe, 59km N de Targoviste, 72km NV de Ploiesti, 80km NE de Pitesti, 92km NE de Ramnicu Valcea, transmite INCDFP.

Vrancea este zona seismogenă cu cel mai ridicat potențial distructiv în țară. În schimb, Banatul, Crișana, zona Făgăraș – Câmpulung sunt încadrate la categoria „surse seismice superficiale de importanță locală pentru hazardul seismic”.

În luna septembrie, în România s-au produs peste zece cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,3.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea. Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.