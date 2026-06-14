Primul lider liberal care își arată susținerea pentru Veștea, în timp ce Bolojan și Ciucu acuză „un act de agresiune” al președintelui: „Nu mi se pare trădare”

Contactat de HotNews, vicepreședintele Alexandru Popa consideră că Adrian Veștea este „o variantă bună” de premier. El a spus și că nu crede că Veștea trebuie să fie exclus din partid pentru că a acceptat propunerea președintelui, care nu s-a consultat cu liderii partidului.

„Nu știu ce a stat în spatele deciziei domnului președinte, dar cu siguranță Adrian Veștea este o variantă bună”, a declarat președintele PNL Brăila, în dialogul cu HotNews.

Liberalul a mai spus și că nu este de acord că numirea lui Veștea este un „act ostil” – așa cum a catalogat-o Ilie Bolojan decizia lui Nicușor Dan. Ciprian Ciucu a vorbit despre „complot. trădare. ingerință”.

„Nu mi se pare o trădare, de ce? Poate domnul Veștea își face un guvern foarte performant, să ducă mai departe reformele. Eu o să merg să-mi iau vot în organizație și vom vedea unde se ajunge”, a mai spus Alexandru Popa.

Alexandru Popa, președintele PNL Brăila Foto: Inquam Photos

„Cum să fie exclus din partid?”

Întrebat dacă se va opune ca Adrian Veștea să fie exclus din partid, liberalul a răspuns: „Cum să fie exclus domnul Veștea? Aici suntem într-un partid democratic, nu, dacă ai un punct de vedere, trebuie să te dea afară. Și nici nu trebuie să te duci la mămica și la tăticul să spui ce ai făcut aseară. Cum să fie exclus din partid?”

După adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, Alexandru Popa a fost printre liderii care s-au abținut la votul pentru intrarea în opoziție. Din acest grup select au făcut parte și Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfovi, prim-vicepreședinta Nicoleta Pauliuc și deputatul de Gorj Ion Iordache, scrie ProTV.