Cutremur în România cu magnitudinea 3,9 produs duminică după-amiază

Un cutremur cu magnitudinea 3,9 s-a propus duminică, la ora 17:16, în judeţul Vrancea, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), transmite Agerpres.

Seismul a avut loc la adâncimea de 140 km în apropierea următoarelor oraşe: 52 km vest de Focşani, 58 km est de Sfântu-Gheorghe, 67 km nord de Buzău, 70 km est de Braşov, 93 km nord-est de Ploieşti şi 99 km sud de Bacău.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie tot în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cele mai mari seisme, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea. În 2024, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.