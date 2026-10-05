Cutremur în România, luni dimineață

Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 s-a produs luni dimineața, la ora 8:36, în județul Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul a avut loc la adâncimea de 133,5 kilometri și s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 45 km sud de Focșani, 59 km sud de Buzău, 67 km est de Sfântu-Gheorghe, 77 km est de Brașov și 90 km nord-est de Ploiești.

De la începutul lunii octombrie, în România au avut loc șase cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,5 și 3,8 pe Richter.

Cel mai puternic seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în 26 februarie, în județul Vrancea, scrie Agerpres.