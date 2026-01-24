Cutremur în România, sâmbătă la prânz. Magnitudinea, revizuită de specialiști

Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs, sâmbătă la prânz, în zona seismică Vrancea, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), informează Agerpres.

Deși inițial INCDFP a raportat o magnitudine de 3,0, datele au fost ulterior rectificate de specialiști, seismul fiind reevaluat la 3,2 grade pe scara Richter.

Seismul a avut loc la ora locală 11:51:54, la adâncimea de 70 de km, la: 35 km vest de Focșani, 73 km Nord de Buzău, 75 km est de Sfântu-Gheorghe, 84 km sud-vest de Bârlad, 84 km sud de Bacău, 91 km est de Brașov.

De la începutul lunii ianuarie 2026, în România s-au produs 14 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,3 grade.

Anul trecut, cele mai mari seisme, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea. În 2024, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.