Cutremur la Nike: Gigantul sportiv pregătește noi concedieri, după prăbușirea vânzărilor în China

Măsura are ca scop realizarea unor economii de 2,5 miliarde de dolari, după ce compania a estimat o scădere a veniturilor pentru anul fiscal 2027 din cauza agravării problemelor din China.

Nike își extinde programul de restructurare prin noi disponibilizări și prin reorganizarea operațiunilor la nivel mondial, potrivit Reuters.

Scăderea anticipată de companie pentru anul fiscal 2027 este mai mare decât prognoza analiștilor, care estimau un declin al veniturilor de doar 2%, potrivit datelor furnizate de grupul financiar LSEG. În urma acestui anunț, acțiunile Nike au scăzut cu 8,5% în tranzacțiile post-bursiere.

Conducerea gigantului sportiv nu a stabilit încă numărul posturilor eliminate și nici locațiile vizate, iar angajații vor fi informați pe parcursul anului 2027, scrie sursa citată.

Programul urmează altor runde de disponibilizări și va genera economii până în anul fiscal 2031, majoritatea fiind așteptate în 2029 și 2030.

Reorganizare globală și prăbușirea pieței din China

Totodată, grupul își va schimba structura operațională și va trece de la patru la trei regiuni geografice: Americile, Asia-Pacific și China Extinsă, respectiv Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA). Nike intenționează să deschidă un centru în India pentru a avea acces la forță de muncă specializată.

În China, vânzările au scăzut cu 26% în primul trimestru, la curs valutar constant. Vânzările Nike pe această piață au înregistrat scăderi timp de nouă trimestre consecutive. China reprezintă aproximativ 15% din veniturile anuale ale companiei și este a treia sa piață ca mărime.

Directorul general al companiei, Elliott Hill, încearcă de doi ani să relanseze creșterea prin concentrarea pe sporturi precum alergarea și prin reconstruirea relațiilor cu retailerii. Analiștii consideră însă că una dintre problemele companiei a fost lipsa unui număr suficient de produse noi, ceea ce a determinat intensificarea promoțiilor și a reducerilor.

„Divizia noastră Nike Performance nu este încă suficient de mare pentru a compensa presiunile pe care le vedem în Nike Sportswear, brandul Jordan și China Extinsă”, a declarat Hill. Redresarea acestor segmente „va necesita timp”, a adăugat el.

Nike încearcă să recapete controlul asupra distribuției și prețurilor în China și a anunțat că, din ianuarie, va retrage unor parteneri comerciali dreptul de a-i vinde produsele online. Hill a avertizat însă că reorganizarea canalelor digitale va dura „mai multe sezoane” și va afecta pe termen scurt veniturile și profitabilitatea din această țară.

În America de Nord, cea mai mare piață a companiei, vânzările au crescut cu 2% la curs valutar constant, pe fondul cererii pentru divizia de performanță sportivă și Cupa Mondială.

La nivel global, veniturile Nike au scăzut cu 4% în primul trimestru, ajungând la 11,21 miliarde de dolari, sub estimarea analiștilor de 11,32 miliarde de dolari. Totuși, marja brută a crescut la 42,8% ca urmare a reducerii costurilor de depozitare și logistică.