Cutremur puternic în America Centrală. A fost emisă alertă de tsunami pentru mai multe țări

Un puternic seism cu magnitudinea 7,6 s-a produs vineri în apropierea coastei sudice a Panama la o adâncime de 10 kilometri, potrivit Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS), care a revizuit în jos o estimare iniţială a magnitudinii la 8, informeză Reuters, preluată de Agerpres.

Nu au fost raportate pagube imediate în Panama, imaginile difuzate de televiziuni arătând oameni care evacuau clădirile.

LO ÚLTIMO!🇵🇦🚨 Fuerte terremoto en Panamá.. Video desde la Terminal de Albrook. https://t.co/7mEF3AJ65b — Marco 🇵🇦 (@marcorm26) October 9, 2026

Sistemul de avertizare în caz de tsunami al Statelor Unite a semnalat posibile ameninţări de tsunami de-a lungul unei importante părţi a coastei pacifice a Americii Centrale, precum şi în Columbia şi Ecuador.

Seismul a fost resimţit în capitala Ciudad de Panamá, dar şi în capitala statului învecinat Costa Rica, potrivit unui martor al Reuters.