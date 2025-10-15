Cutremur semnificativ în România, într-o zonă neobișnuită, la o adâncime de doar 4 kilometri

Un cutremur mediu cu magnitudinea 4 s-a produs miercuri dimineața, la ora 7:57, în județul Satu Mare, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), citat de Agerpres.

Seismul a avut loc la adâncimea de 4,1 kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 22 km sud-est de Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare, 55 km nord de Zalău.

În luna octombrie, în România s-au produs 13 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4 pe Richter.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în județul Buzău, respectiv pe 11 mai în județul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,2 și s-a produs în județul Buzău pe 16 septembrie.

Foto: DreamsTime.com