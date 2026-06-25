Cutremurul din Venezuela: De ce au estimat inițial americanii că numărul morților ar putea ajunge la 100.000

Clădire distrusă de cutremur în statul La Guaira din Venezuela. Foto: Federico PARRA / AFP / Profimedia

La scurt timp după ce în Venezuela au avut loc două cutremure violente, cu magnitudini de 7,2 și 7,5 Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a estimat că numărul potențial al celor decedați se situează, cel mai probabil, între 10.000 și 100.000.

Această estimare a părut ulterior una exagerată, când la peste zece ore după seisme oficial au fost anunțați 32 de morți, cu mențiunea că bilanțul va crește probabil, lucru subliniat inclusiv de președinta interimară Delcy Rodriguez.

Chiar dacă diferența dintre cifre este una care ține de ordine de mărime, există o explicație.

USGS a publicat estimarea pentru a ajuta echipele de intervenție în situații de urgență, agențiile guvernamentale și mass-media să înțeleagă cât de semnificativ ar putea fi acest eveniment și să aloce resursele în mod eficient, notează BBC.

Serviciul american utilizează un sistem numit PAGER pentru a calcula această cifră. PAGER vine de la Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response (Evaluarea Rapidă a Cutremurelor Globală pentru Intervenție)

Sistemul ia în considerare numeroși factori, printre care magnitudinea cutremurului, adâncimea la care s-a produs cutremurul, intensitatea șocurilor la nivelul solului și populația din zona care ar fi putut fi expusă.

Apoi, pe baza cutremurelor anterioare cu caracteristici similare, oferă o cifră.

Însă mulți alți factori influențează numărul potențial de răniți și decese, inclusiv calitatea clădirilor și ora din zi la care a avut loc seismul..

Dacă oamenii dorm în momentul producerii cutremurului, crește probabilitatea ca aceștia să nu poată fi evacuați.

Bilanțul va fi actualizat pe măsură ce vor apărea mai multe informații. Totuși, acest eveniment a primit o alertă roșie – de obicei, se înregistrează doar 1-2 astfel de alerte pe an, mai notează BBC.

Două cutremure puternice cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 ce au avut loc la mică adâncime au lovit Venezuela la vest de capitală, punând la pământ clădiri în Caracas, cu oameni prinși sub dărâmături