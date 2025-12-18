Cybersecurity în era AI: de ce nu mai este o problemă de IT, ci o decizie de business
Inteligența artificială a intrat rapid în viața companiilor: automatizează procese, accelerează decizii, generează conținut, optimizează vânzări și reduce costuri. Pentru antreprenori și manageri, AI-ul este deja un avantaj competitiv.
Dar există o realitate pe care prea puține organizații o privesc frontal: aceeași tehnologie care ne face mai eficienți face și atacurile cibernetice mai rapide, mai inteligente și mai greu de detectat.
În 2026, cybersecurity nu mai este o problemă „a departamentului IT”. Este o problemă de leadership, cultură organizațională și supraviețuire economică.
AI schimbă regulile jocului și pentru atacatori
Dacă până acum câțiva ani atacurile cibernetice erau relativ „artizanale”, astăzi ele sunt: automatizate cu ajutorul AI, personalizate pe fiecare companie sau angajat, scalabile la nivel global, cu costuri minime pentru atacatori.
Citește continuarea articolului AICI
Articol susținut de ECDL România