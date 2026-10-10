„Dacă Grindeanu și-ar fi dorit cu adevărat mandatul, președintele i l-ar fi dat”. De ce crede Peiu că există un binom Nicușor Dan – PSD

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a estimat, la Digi24, că guvernul lui Luca Niculescu are șanse să fie învestit, cu sprijinul PSD. Peiu crede că Sorin Grindeanu nu și-a dorit cu adevărat mandatul de prim-ministru și că există „un fel de binom Nicușor Dan – PSD”, care-l pune la adăpost pe președinte de o eventuală suspendate din funcție.

Senatorul Petrişor Peiu spune că învestirea guvernului propus de Luca Niculescu „depinde de decizia pe care o vor lua PSD-iştii”.

„Dacă ei se vor hotărî să voteze guvernul Niculescu, sau dacă guvernul Luca Niculescu le va oferi suficiente garanţii pentru nelămuririle pe care le au şi vor vota acest guvern, are şanse să treacă, pentru că pe liberali îi simt destul de nerăbdători să voteze cumva un guvern şi să scape de o anumită povară care este acum pe capul lor”, a afirmat Petrişor Peiu, citat de News.ro.

Acesta consideră că cei din PSD „aşteaptă probabil nişte garanţii legate de accesul la resurse, ceea ce a fost tot timpul important pentru domniile lor”.

„PSD ar trebui să nu voteze acest guvern”

Acesta consideră că „din ce se vede”, Sorin Grindeanu nu şi-a dorit cu adevărat să fie desmnat pentru şefia Guvernului.

„Noi avem o modalitate simplă de a ne convinge dacă şi-a dorit sau nu: formal, tot partidul PSD şi domnul Grindeanu susţin că a fost domnia sa candidatul partidului. Ar trebui să nu voteze acest guvern dacă şi-ar fi dorit cu adevărat să fie prim ministru. În al doilea rând, senzaţia mea, după toate discuţiile cu domnul Dan şi cu mulţi pesedişti, este că dacă domnul Grindeanu şi-ar fi dorit cu adevărat acest mandat, preşedintele i l-ar fi dat. E adevărat că pentru domnul Grindeanu ar fi început o situaţie delicată, pentru că un eşec la învestire ar fi dus probbail la plecarea domniei sale din funcţia de preşedinte al partidului”, mai spune senatorul AUR.

Petrişor Peiu reclamă exstenţa unui „fel de binom Nicuşor Dan-PSD”, despre care spune că „e destul de transparent în anul 2026”, el subliniind că dn acest motiv PSD nu susţine demersul privind iniţierea procedurii de suspendare din funcţie a şefului statului.

„Ne dăm şi noi seama, foarte bine, că există un fel de binom Nicuşor Dan-PSD, e destul de transparent, în anul 2026 e destul de transparent acest binom şi ne dăm seama că nu vor semna vreun demers care să ducă la înlăturarea de la putere a principalului aliat”, a declarat Petrişor Peiu sâmbătă, într-un interviu pentru Digi 24.

Senatorul AUR crede că „nu se va rupe” acest „binom”. „În principiu va funcţiona, pentru că domnul preşedinte Dan nu e interesat foarte tare de alegerile parlamentare, e interesat de alegerile prezidenţiale. El vrea să nu mai existe candidaţi cu şanse în zona atribuită public domniei sale”, adaugă Peiu.