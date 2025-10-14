„Dacă nu vezi nimic, nu poți doborî nimic”. Antiaeriana ucraineană, confruntată cu un nou inamic

Un militar ucrainean se antrenează pe un Gepard în regiunea Kiev, Foto: Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia

Apărarea aeriană ucraineană se confruntă cu o nouă amenințare: ploaia și norii care ascund dronele rusești kamikaze, informează The Kyiv Independent.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat recent că eficiența apărării aeriene a țării invadate a scăzut cu „20-30%” ca urmare a vremii rele din ultima perioadă, potrivit Reuters.

Ca urmare, tot mai multe drone rusești reușesc să treacă de apărarea ucraineană, lovind infrstructura din orașe, provocând victime în rândul civililor.

La sol, membrii grupurilor aeriene mobile ucrainene sunt de acord că vremea rea reprezintă o provocare. Multe unități utilizează tehnologie antiaeriană rudimentară, cum ar fi mitralierele Browning montate pe camionete, și au nevoie să identifice țintele pentru a fi eficiente.

„O lunetă în ploaie și zăpadă poate vedea până la 100-200 de metri”, a spus Oleksiy, care coordonează grupurile mobile de apărare aeriană din regiunea Kiev. De obicei, raza lor de vizibilitate este, spune el, de aproximativ 2.000 de metri. „Din această cauză (vremea rea, n.r.) poate avea un impact substanțial.”

Sistemele sol-aer, cum ar fi cel sovietic S-300 și sistemul mobil antiaerian autopropulsat german Gepard, sunt, de asemenea, utilizate pe scară largă în apărarea aeriană a Ucrainei, dar armata Kievului este nevoită să facă economie de muniție, deoarece stocurile pentru ambele sisteme sunt în scădere. Cu o penurie de proiectile se confruntă și în cazul bateriile Patriot, fabricate în SUA.

Eficiența „Sting”

Alte soluții locale, mai specializate, includ o nouă generație de drone interceptatoare. Una dintre cele mai proeminente dintre acestea este „Sting”, o dronă FPV dezvoltată pentru a urmări și neutraliza dronele Shahed.

Financial Times a relatat că Sting a doborât aproximativ 600 de drone Shahed și vehicule aeriane fără pilot de fabricație rusă până la începutul lunii octombrie.

„Dacă nu vezi nimic, nu poți doborî nimic”, a spus Vyacheslav, unul dintre fondatorii producătorului de drone Wild Hornets. „Toate dronele sunt echipate cu o cameră optică pentru control vizual, atât dronele terestre, cât și cele aeriene.”

„Din păcate, Shahed zboară în orice condiții meteorologice”, a spus Oleksiy.

Problema se extinde chiar și la camerele cu termoviziune, echipamente care facilitează bombardamentele nocturne asupra pozițiilor rusești, precum și pentru apărare, deoarece pot ajuta la detectarea dronelor rusești.

„Condițiile meteorologice nefavorabile, cum ar fi norii de joasă altitudine, ploaia, ninsoarea și ceața, interferează cu localizarea vizuală a țintelor, chiar și atunci când se utilizează camere cu termoviziune”, a declarat expertul ucrainean în aviație Anatolii Khrapchynskyi pentru The Kyiv Independent. „De aceea subliniez în continuare necesitatea de a implementa o acoperire radar de înaltă calitate la altitudine joasă.”

În așteptarea vremii mai blânde

Oleksiy a fost de acord că acoperirea radar este cea mai bună soluție, dar, ca întotdeauna, aspectul economic reprezintă o problemă. Sistemele radar precum RADA ieMHR din Israel costă 1 milion de dolari, a estimat el, în timp ce chiar și modelele ucrainene se apropie de 120.000 de dolari.

Există multe tipuri de drone de tip Shahed, iar unele includ propriile sisteme de ghidare vizuală, dar în mare parte urmează coordonate prestabilite.

Pe de altă parte, Vyacheslav spune că mai multe rachete sol-aer sunt cea mai bună soluție la dilema pe care o au apărătorii ucraineni în acest moment, dar acestea sunt la fel de scumpe în comparație cu muniția pentru mitraliere. Deocamdată, apărarea actuală a Ucrainei va trebui să reziste până când vremea se va îmbunătăți.