Dacă PSD răstoarnă guvernul și formează o coaliție cu AUR, „ar depăși o linie roșie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”. Critici de la Bruxelles

Social-democrații din Parlamentul European susțin PSD, după decizia de a colabora cu AUR. Verzii sunt însă cei mai critici, potrivit Politico, amintind socialiștilor că fac ceea ce au făcut și conservatorii.

Decizia PSD de a colabora cu AUR pentru a răsturna guvernul lui Ilie Bolojan a fost criticată de o parte a stângii europene, care a avertizat că social-democrații cooperează astfel cu forțele extremiste după ce chiar ei au insistat la Bruxelles că nimeni nu ar trebui să facă asta.

Dacă PSD răstoarnă guvernul și formează o coaliție cu AUR, „ar depăși o linie roșie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa: refuzul cooperării politice cu forțele extremiste”, a declarat Vula Tsetsi, președinta Partidului Verde European, citată de Politico.

Tsetsi a spus că „Partidul Socialiștilor Europeni și Grupul S&D trebuie să mențină presiunea asupra partidului lor membru din România pentru a-și păstra credibilitatea atunci când critică cooperarea dintre PPE și extrema dreaptă la nivel european”.

Terry Reintke, o europarlamentară germană de rang înalt care coprezidează facțiunea parlamentară a Verzilor în Parlamentul European, a afirmat și ea că social-democrații „au fost întotdeauna aliați puternici în lupta de lungă durată pentru cordonul sanitar”.

Ea a avertizat însă că „progresiștii pierd atunci când puterea este predată extremei drepte”. „Nimeni nu ar trebui să se lase tentat de putere dacă prețul este o coaliție cu inamicul democrației”, a spus ea.

Politico: Socialiștii de la Bruxelles nu erau la curent cu planurile PSD

Politico scrie, citând doi oficiali care au vorbit sub anonimat, că socialiștii de la Bruxelles nu erau la curent cu planurile din România.

Într-o declarație pentru HotNews însă, lidera grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European (PE), Iratxe Garcia Perez, și-a manifestat sprijinul pentru PSD.

„Decizia de a susține o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan este în concordanță cu această alegere de retragere de la guvernare”, a spus lidera grupului S&D.

În același timp, ea a spus că își „reafirmă încrederea în Partidul Social Democrat și în angajamentul său de a colabora cu toate forțele proeuropene”. „Acest principiu nu este negociabil și se află în centrul identității noastre politice”, a spus Iratxe Garcia Perez.

Decalaj între Bruxelles și realitățile naționale

Mișcarea PSD, scrie Politico, a scos la iveală un decalaj între liniile roșii politice de la Bruxelles și realitățile naționale haotice, unde ascensiunea extremei drepte face ca așa-numitul „cordon sanitar” să nu mai funcționeze.

Conservatorii din mainstream au colaborat deja din ce în ce mai mult cu forțele dreptei radicale în țări precum Olanda, Italia, Suedia, Croația și Austria, înfuriind partidele de centru-stânga care au acuzat PPE că a normalizat extrema dreaptă în timpul campaniei electorale pentru alegerile europene din 2024.

Diferența este că acum, ascensiunea dreptei radicale creează probleme pentru socialiștii europeni, întrucât unii dintre propriii lor membri încep să încheie acorduri cu dreapta.

Un precedent a existat deja în Lituania, unde social-democrații au încheiat un acord de coaliție cu „Nemuno Aušra”, un partid care, potrivit unor informații, intenționează să se alăture grupului „Patrioții” de la Bruxelles.

În timp ce alianța cu Lituania a stârnit un interes redus la Bruxelles, România, fiind o țară mai mare, este mai greu de ignorat, scrie Politico.

Președintele PPE, Manfred Weber, a făcut apel la „toată lumea să se comporte responsabil” la București pentru a asigura stabilitatea guvernului.