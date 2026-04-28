Lidera social-democraților din Parlamentul European, declarație de susținere pentru PSD după anunțul depunerii moțiunii de cenzură

„Decizia de a susține o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan este în concordanță cu alegerea de retragere de la guvernare”, a reacționat lidera grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European (PE), Iratxe Garcia Perez, care și-a manifestat sprijinul pentru PSD, după anunțul de luni al formațiunii conduse de Sorin Grindeanu privind depunerea unei moțiuni comune cu AUR pentru debarcarea premierului liberal Ilie Bolojan.

„Îmi reafirm încrederea în Partidul Social Democrat și în angajamentul său de a colabora cu toate forțele proeuropene. Acest principiu nu este negociabil și se află în centrul identității noastre politice”, a spus, pentru HotNews, Iratxe Garcia Perez.

„În acest context, reamintesc declarația liderului partidului, Sorin Grindeanu, care a subliniat că nu există niciun acord politic cu partidul AUR. De asemenea, observ că PSD a fost cel care a decis să iasă de la guvernare. Decizia de a susține o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan este în concordanță cu această alegere de retragere de la guvernare”, a punctat lidera grupului S&D din Legislativul comunitar, grup din care, la nivel european, face parte și Partidul Social Democrat.

Grupul S&D din PE este principalul grup politic de centru-stânga și al doilea ca mărime din Legislativul comunitar.

Reacția lui Iratxe Garcia Perez a venit după ce PSD și Alianța pentru Unirea Românilor au anunțat, în cursul zilei de luni, că vor depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, deși au precizat că nu s-a discutat „absolut nimic” despre o posibilă guvernare împreună după eventuala demitere a actualului cabinet.

Până luni seară, dintre formațiunile din opoziție, doar grupul parlamentar PACE – Întâi România a confirmat că susține moțiunea anunțată de PSD și AUR. Împreună au 231 de voturi în Parlament, cu 1 mai puțin decât numărul necesar pentru demiterea Guvernului.

Poziția PPE

În schimb, șeful grupului Partidului Popular European (PPE) din PE, Manfred Weber, și-a exprimat îngrijorarea privind cele mai recente evoluții din România, afirmând că Europa are nevoie de un partener care să obțină rezultate asupra agendei de reforme convenite.

„Suntem foarte îngrijorați de ultimele evoluții din România. România are nevoie în acest moment de un guvern stabil care să conducă și să decidă asupra problemelor și Europa are nevoie de un partener în România capabil să obțină rezultate în cadrul bornelor convenite și agendei de reforme decise împreună”, a declarat Weber luni după-amiază pentru mai mulți jurnaliști români, înainte de ședința de grup a PPE din Legislativul european, citat de Agerpres.

„Avem deja multe incertitudini și de aceea nu trebuie să adăugăm o nouă incertitudine. Le cer tuturor să se comporte responsabil și să-l susțină pe Ilie Bolojan pentru a putea avea cu adevărat un guvern stabil în România”, a făcut apel Weber, care este și președinte al formațiunii paneuropene PPE.

PNL face parte din familia politică a PPE, cea mai mare forță de centru-dreapta din Parlamentul European.

PSD și AUR, moțiune de cenzură comună

Fostul vicepremier Marian Neacșu a anunțat luni, într-o conferință comună cu liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, că PSD va iniția, împreună cu partidul condus de George Simion, o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan.

Cei doi politicieni au fost întrebați dacă acesta poate fi considerat un prim pas pentru o colaborare și la guvernare.

„Orice drum începe cu primul pas. Deocamdată ne aflăm în fața acestui demers”, a spus Neacșu.

Ulterior, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a insistat că nu există niciun fel de acord politic post-moțiune cu AUR, iar susținerea moțiunii de cenzură de către cele două partide este un demers parlamentar.

„Vreau să fiu foarte clar: este un demers parlamentar, este un demers care are în acest moment susținere dincolo de culoare politică – PSD, AUR, PACE, S.O.S. și așa mai departe – și așa aș vrea să fie interpretat. Sunt multe lucruri care ne despart, (…) dar există un scop comun, acela de a vota această moțiune și de a dărâma Guvernul Bolojan. Acesta este un scop comun. Nu există, ca să fim cât se poate de clari, niciun fel de acord politic post-moțiune. Aceste lucruri nu au făcut parte din niciun fel de discuție și îmi doresc să fiu foarte bine înțeles. (…) O să se definitiveze în scurt timp acest text al moțiunii, care va fi supusă atenției și votului plenului. Probabil, pe un calendar normal, ar trebui să fie la începutul săptămânii viitoare”, a declarat Grindeanu, la Palatul Parlamentului, în fața presei.

În ceea ce-l privește, liderul AUR, George Simion, a spus luni, la scurt timp după anunțul făcut de Neacșu și Peiu, că va depune moțiunea dacă va strânge 233 de semnături, cât numărul voturilor de care este nevoie pentru a da jos guvernul Bolojan. Simion nu a exclus o guvernare alături de PSD.

„Suntem dispuși să asigurăm orice guvernare care poate genera alegeri corecte. Nu am avut parte de alegeri corecte în 2024 și 2025. Nicușor Dan nu și-a făcut datoria, nu a prezentat niciun raport cu privire la anularea alegerilor. Primul pas pe care noi îl facem pentru a ne atinge obiectivele politice este să trecem această moțiune de cenzură. Să vedem că toată lumea se ține de cuvânt”, a afirmat președintele AUR, într-o conferință de presă.

Iar luni seară, Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a explicat că doborârea Guvernului Bolojan printr-un vot în Parlament este primul pas pentru declanșarea alegerilor anticipate.

„Credem că alegerile anticipate sunt soluția pentru crizele repetate și suprapuse în care se află astăzi România. Tactic vorbind, moțiunea de cenzură este un pas. (…) Această cădere a Guvernului Bolojan este un pas spre anticipate. (…) Singura cale să mai ieșim din această criză sunt alegerile anticipate”, a declarat numărul 2 în AUR, la Euronews România.

„Nu există în acest moment vreo posibilitate ca actuala sau fosta coaliție să poată fi reparată, ținând seama de criza internă majoră carte este în România și de criza externă și mai complicată pe care România o va avea de înfruntat. E vorba despre un proiect tactic, doborârea Guvernului, și un proiect strategic – alegerile anticipate”, a punctat Dungaciu.