„Dacă pui presiune, îl pierzi”. Ce fac bine părinții ai căror copii învață singuri și 3 strategii ce motivează copiii

Mai presus de presiunea pentru note mari ori de verificările constante, ce îi face pe copii să vrea să învețe este legătura dintre învățare și starea lor de bine psihologică/Foto: Shutterstock

Mulți părinți confundă implicarea cu controlul: verifică teme, impun obiective, presează „pentru binele copilului”. Cercetările despre cum învață copiii arată însă că această strategie subminează motivația pe termen lung. Ce îi face, de fapt, pe copii să renunțe și ce îi face să vrea să învețe. Ce fac bine părinții care au copii ce învață singuri?

Când copilul nu învață „cât ar trebui”, reflexul multor părinți este să se implice mai mult: să stea lângă el la teme, să verifice caietele, să corecteze, să împingă de la spate. Intenția este aproape întotdeauna bună: „vreau să-l ajut”, „vreau să-i fie bine”, „vreau să aibă un viitor”. Problema apare când această implicare se transformă, fără să ne dăm seama, în control.

Psihologia educațională spune un lucru inconfortabil pentru mulți adulți: cu cât copilul simte mai multă presiune, cu atât scade dorința lui reală de a învăța. Nu imediat, nu spectaculos, ci lent și sigur. Copilul poate continua să facă teme, să ia note decente, dar își pierde ceva esențial pe drum: motivația internă. Iar fără ea, învățarea devine o obligație, nu o alegere.

Implicare sau control? Greșeala care pornește din cele mai bune intenții

Pentru mulți părinți, implicarea arată așa: stau lângă copil la teme, îi spun ce să scrie, verific dacă a făcut „cum trebuie”, corectez înainte de a preda. Uneori, asta vine la pachet cu obiective clare: note mai mari, rezultate mai bune, mai mult efort. Din afară, pare responsabilitate parentală. Din interiorul copilului, însă, mesajul poate suna diferit: „Nu e suficient ce fac”, „Nu am voie să greșesc”, „Altcineva decide pentru mine”.

Cercetările din psihologia educațională fac o distincție importantă între sprijin și control. Sprijinul înseamnă să fii disponibil, să încurajezi, să creezi condiții bune pentru învățare. Controlul înseamnă să preiei tu direcția: să verifici constant, să presezi, să corectezi, să decizi ce și cum trebuie făcut.

Studiile arată că atunci când părintele stă mereu cu ochii pe copil, copilul nu mai învață să stea cu ochii pe sine. Nu își mai asumă procesul, nu își mai dezvoltă autonomia, nu își mai construiește încrederea că poate reuși singur. Un studiu publicat în Canadian Journal of School Psychology arată chiar că presiunea academică parentală este asociată, paradoxal, cu rezultate școlare mai slabe, în timp ce sprijinul emoțional și încurajarea sunt corelate cu performanțe mai bune.

Diferența nu este una de „cât de mult te implici”, ci de cum. Un părinte poate fi foarte prezent fără să fie intruziv. La fel cum poate fi foarte activ și, fără să vrea, să transmită copilului că nu are voie să greșească sau să învețe în ritmul lui.

Ce motivează copiii cu adevărat să învețe – și cum îi pot sprijini părinții

Psihologia modernă a motivației arată că, mai presus de presiunea pentru note mari ori de verificările constante, ce îi face pe copii să vrea să învețe este legătura dintre învățare și starea lor de bine psihologică. Un cadru teoretic solid în acest sens este Teoria Autodeterminării, dezvoltată de Richard M. Ryan și Edward L. Deci – conform căreia motivația intrinsecă (dorind să înveți pentru că îți place) este susținută prin satisfacerea a trei nevoi psihologice de bază: autonomie, competență și relaționare.

1. Autonomie: copilul decide „de ce” și „cum” învață

Ce înseamnă autonomie în practică: copilul simte că are cu adevărat un cuvânt de spus în procesul său de învățare – nu doar că execută ceea ce i se spune.

Cum sprijină părintele autonomia:

întreabă și ascultă înainte de a dirija. De pildă: „Cu ce materie vrei să începi azi?” sau „Cum ai vrea să abordezi exercițiile astea?”;

evită formula „așa trebuie făcut” și preferă „ce părere ai despre…?”;

lasă copilul să experimenteze propriile strategii și să învețe din greșeli înainte de a interveni.

Când copilul își pierde senzația de control (de exemplu, părintele preia complet tema), el poate începe să învețe doar pentru a evita criticile sau pentru a obține aprobarea externă – adică o motivație extrinsecă, care nu stimulează perseverența în timp.

2. Competență: copilul vrea să simtă că poate reuși

Ce înseamnă competența pentru copil: sentimentul că stăpânește o sarcină, că progresează și că e capabil să facă față provocărilor școlare.

Cum sprijină părintele competența:

laudă strategie, efort și progres, nu doar rezultatul („Am observat că te-ai concentrat azi mai mult la problema asta!”);

oferă sprijin atunci când copilul se simte blocat, dar nu prelua complet sarcina;

împarte sarcinile în pași mici: „Hai să clarificăm întâi ce trebuie făcut aici”.

Sprijinul parental orientat spre competență nu este despre a face copilul să fie perfect, ci despre a-l face să simtă că știe ce face și că poate continua să învețe fără teama constantă de eșec.

3. Relaționare: copilul crește când se simte sprijinit și conectat

Ce înseamnă relaționarea în procesul de învățare: copilul percepe că învățarea nu este un efort solitar, ci are alături oameni care îl susțin – nu ca administratori de performanță, ci ca parteneri empatici.

Cum sprijină părintele relaționarea:

vorbește despre ceea ce învață copilul fără să judeci: „Îmi poți spune ce ți s-a părut interesant azi la istorie?”;

fii receptiv la emoțiile lui („Pare că această temă ți-a dat bătăi de cap – vrei să discutăm despre ea?”);

laudă dorința de a învăța, nu doar rezultatele.

În studiile din domeniu (inclusiv cele care analizează relația dintre sprijinul parental perceput și motivația academică), relaționarea apare ca un mediator important: cu cât copilul simte sprijin și conexiune, cu atât satisfacerea nevoilor psihologice – și motivația – sunt mai puternice. Toate aceste cercetări arată că modul în care părintele își motivează copilul în legătură cu temele transmite fie control, fie independență și încredere, iar acest lucru se reflectă direct în motivația autonomă a copilului – adică dorința de a face temele pentru că el însuși vrea să le facă bine.

De ce rolul de „profesor” al părintelui poate face mai mult rău decât bine

A fi părintele-profesor în timpul temelor poate părea util pe termen scurt, dar are și capcane:

Reduce responsabilitatea copilului : copilul începe să depindă de ajutor și nu își dezvoltă strategii proprii de învățare.

: copilul începe să depindă de ajutor și nu își dezvoltă strategii proprii de învățare. Crește conflictul și stresul : interacțiunea temă-părinți devine adesea sursă de ceartă și tensiune emoțională, ceea ce reduce plăcerea de a învăța. Cercetările emergente din studiile familiale arată că această dinamică poate produce adevărate războaie ale temelor și impact emoțional negativ asupra relației copil-părinte.

: interacțiunea temă-părinți devine adesea sursă de ceartă și tensiune emoțională, ceea ce reduce plăcerea de a învăța. Cercetările emergente din studiile familiale arată că această dinamică poate produce adevărate războaie ale temelor și impact emoțional negativ asupra relației copil-părinte. Poate afecta stima de sine: dacă părintele tot corectează sau „rezolvă”, copilul nu experimentează succesul de a descoperi și înțelege pe cont propriu.

O strategie ce poate ajuta părintele este să lase perfecțiunea deoparte și să ceară sprijin dascălilor atunci când simt că lucrurile nu merg bine.