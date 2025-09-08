Dacia are o nouă creștere în Europa. În Franța și Germania, Bigster reușește rezultate remarcabile

Vânzările Dacia pe piețele din Europa au ajuns în luna iulie la un volum foarte mare, de peste 50.000 de vehicule vândute în Europa și peste 60.000 la nivel global, reușind să depășească din nou marca Renault, parte a aceluiași grup auto. Pe piețele pe care există deja cifre de vânzări, Dacia confirmă creșterea și în august, cu procente de două cifre, chiar dacă în Franța vânzările au scăzut.

Marca Dacia a încheiat luna iulie cu un volum vândut în Europa de 51.100 autovehicule, ceea ce reprezintă o creștere de 14% față de luna similară din 2024. La nivel global, datele analizate de Profit.ro arată un volum vândut de 61.200 vehicule, cu un avans de 12% față de anul trecut.

