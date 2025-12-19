Dacia deschide comenzile pentru noul Logan în România. Cât costă cea mai vândută mașină de pe piața locală

Prezentat în premieră în luna septembrie 2025, Dacia Logan facelift poate fi comandat în România, începând cu 19 decembrie, anunță compania. Logan este cel mai vândut model de mașină nouă în România în 2025, cu 13.100 de unități la 11 luni, arată datele APIA.

Noul Logan este disponibil în România începând de la 14.950 euro (TVA inclus) pentru versiunea Essential, cu motorizarea TCe 100 sau Eco-G 120.

În funcție de nivelul de echipare și motorizare, prețurile ajung până la 18.550 euro (TVA inclus) pentru versiunile Journey echipate cu motorizarea Eco-G 120 cu transmisie automată, anunță Dacia.

Bordul Logan facelift (foto Dacia)

Gama de culori cuprinde cinci nuanțe metalizate (Schiste Grey, Cedar Green, Iron Blue, Sandstone și Amber Yellow) și două nuanțe nemetalizate (Urban Grey si Arctic White).

Noul Logan este disponibil în trei niveluri de echipare: Essential, ; Expression și versiunea Journey (cu dotări precum aer condiționat automat, tablou de bord digital de 7” și jante din aliaj).

Motorizări:

Eco-G 120, noua generație de motorizare benzină/GPL, disponibilă atât cu transmisie manuală, cât și, în premieră pentru Logan, cu transmisie automată. Eco-G 120 este un motor turbo de 1.2l cu 3 cilindrii, care furnizează 120 CP (cu 20 CP mai mult față de generația precedentă) și un cuplu maxim de 200 Nm.

TCe 100, motor pe benzină eficient și versatil, cu putere crescută pentru un plus de dinamism în utilizarea zilnică. Noul motor turbo Tce 100 de 1,0l cu 3 cilindri oferă un plus de agilitate pentru Noul Logan, având o putere crescută la 100 CP (față de 90 CP anterior) și o cutie manuală cu 6 trepte.

Logan facelift, pareta din spate (foto Dacia)

Noutăți la Logan facelift