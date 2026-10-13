Dacia a anunțat prețurile din România pentru Dacia Striker, cel mai nou model al mărcii

Modelul este produs în Turcia și va fi disponibil în trei tipuri de motorizări hibride și în patru versiuni de echipare.

Mașina este disponibilă în patru versiuni de echipare denumite Essential, Expression, Extreme și Journey.

Prețurile de pornire Dacia Striker în România

21.900 euro (TVA inclus) pentru versiunea Striker Mild Hybrid – G 140

27.000 de euro pentru versiunea Hybrid 155

28.800 euro pentru versiunea Hybrid 150 4×4

Prețurile Striker ajung la 30.750 euro, pentru motorizarea Hybrid 150 4×4 și gradul de echipare Extreme.

Dacia spune că mașina este „la granița dintre SUV, break și berlină”.

Dacia Striker – Ce echipamente sunt disponibile standard în fiecare versiune de echipare

Striker essential: jante din oțel de 17”, bare de pavilion, Media Display cu ecran central de 10,1”, servicii conectate și replicare smartphone, tablou de bord digital LightVisio de 7”, climatizare manuală, senzori și cameră video pentru parcarea cu spatele, geamuri electrice față și spate.

Striker expression: echipamentele versiunii essential + jante aliaj de 17”, climatizare automată pe două zone, frână de parcare electrică cu Autohold, consolă centrală înaltă cu cotieră, oglinzi rabatabile electric, guri de ventilație și două porturi USB pentru pasagerii din spate.

Striker extreme: echipamentele versiunii expression + jante aliaj de 18”, elemente decorative exterioare și interioare Copper Brown, plafon panoramic fix din sticlă, cartelă hands-free, tapițerie lavabilă din TEP MicroCloud, covorașe din cauciuc, sistem Media Nav Live cu ecran central de 10,1” și navigație conectată, sistem audio Arkamys 3D Sound System cu șase difuzoare, sistem de control al vitezei la coborâre.

Striker journey: echipamentele versiunii expression + jante aliaj de 18”, hayon electric cu funcție hands-free, cartelă hands-free, consolă centrală înaltă cu cotieră, scaun șofer cu reglaje electrice, scaune față și volan încălzite, sistem Media Nav Live cu ecran central de 10,1” și navigație conectată, sistem audio Arkamys 3D Sound System cu șase difuzoare, încărcător wireless pentru smartphone.

Sunt disponibile șapte culori, inclusiv două nuanțe complet noi cu denumirile comerciale Frost Green și Cosmic Blue.

Striker, un model mai lung decât Bigster și Jogger

Dacia Striker are 4,62 m lungime. Spre comparație, Bigster are 4,57 m, iar Duster, 4,34 m.

Dacia explica faptul că numele este inspirat din anii ’80 și sugerează „forță, precizie și impact”.

Striker este al cincilea model Dacia care se termină în -ER, după Duster, Dokker, Jogger și Bigster.

Modelul de clasă C va concura cu mașini precum Skoda Octavia, iar segmentul C este de bază pentru Dacia care vrea ca o treime dintre vânzările sale să fie generate de aceste mașini, peste patru ani.

Jogger a fost prima Dacie de segment C, lansată în 2021, acesta fiind primul model hibrid al mărcii. Bigster a intrat pe piață în 2025.