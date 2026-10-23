Dan Cărbunaru revine ca purtător de cuvânt al Guvernului

Dan Cărbunaru, care a mai fost purtător de cuvânt al Guvernului Ciucă, devine de astăzi purtătorul de cuvânt al Guvernului condus de Luca Niculescu, au transmis vineri reprezentanții Executivului. Decizia nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial.

„Purtătorul de cuvânt al Guvernului Luca Niculescu va fi, începând de astăzi, Dan Cărbunaru”, au transmis reprezentanții Guvernului, vineri.

Decizia nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial.

Dan Cărbunaru are o experiență de peste 20 de ani în presă. A lucrat și la Mediafax, Adevărul, Gândul, TVR sau B1 TV. Potrivit CV-ului, Cărbunaru a fondat în 2006 platforma Calea Europeană.

Între 2005 și 2008 a condus Direcția Generală de Informare și Relații Publice din MAI.

În 2021 Cărbunaru a fost numit purtător de cuvânt al Guvernului Ciucă, funcție pe care a ocupat-o până în 2023, când premier a devenit Marcel Ciolacu.

El a urmat cursurile Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza și ale Colegiului Național de Apărare.

Din 3 iulie 2025 și până pe 20 octombrie 2026 funcția de purtător de cuvânt al Guvernului a fost ocupată de Ioana Dogioiu.



