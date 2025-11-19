Candidatura independentă a unui bogat consilier general, respinsă la alegerile pentru primăria București. Explicația BEM

Pentru alegerile parțiale de la Primăria Municipiului București au fost depuse în total 21 de candidaturi, dintre care 18 au fost admise și trei au fost respinse, printre care și cea a lui Dan Cristian Popescu.

Luni s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor pentru scrutinul din 7 decembrie, iar marți Biroul Electoral a analizat dosarul depus de Dan Cristian Popescu.

BEM a respins înscrierea în cursa electorală a lui Popescu având în vedere că acesta „a depus o propunere de candidatură independentă pentru funcția de primar general al municipiului București, deși deține calitatea de membru al Partidului Social Democrat, având totodată funcția de consilier general al Consiliului General al Municipiului București din partea PSD”, conform Agerpres.

„Biroul Electoral de Circumscripție nr. 42 – Municipiul București apreciază că întrunirea în cadrul aceleiași persoane, simultan, atât a calității de consilier general al Consiliului General al Municipiului București din partea Partidului Social Democrat, cât și a calității de candidat independent nu este posibilă în cadrul aceluiași proces electoral. În acest sens, funcția deținută în prezent de domnul Popescu Dan Cristian contrazice însăși ideea de candidatură independentă (…)”, se arată în motivarea BEM.

Dan Cristian Popescu este fost deputat și fost viceprimar al Sectorului 2. A trecut prin PNL, PNȚCD și Forța Civică înainte de a ajunge la PSD, potrivit Buletin de București. Conform declarației sale de avere, deține opt apartamente, dintre care cinci în București și trei în Florida, o casă, patru terenuri, un Lexus și o colecție de bijuterii și ceasuri în valoare de peste 250.000 de euro. A declarat venituri substanțiale din chirii, dobânzi și dividende.

Potrivit unui comunicat transmis de BEM, dintre cei 18 candidați admiși în cursa electorală, 10 candidează susținuți de către partidele din care fac parte: Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), George Burcea (POT), Daniel Băluță (PSD), Mihai Lasca (PPR), Ana Ciceală (SENS), Oana Crețu (PSDU), Rareș Lazăr (România în Acțiune), Liviu-Gheorghe Florea (PNȚ Maniu-Mihalache), Gheorghe Macovei (PRM).

Pe lista candidaților independenți se află Virgil-Alexandru Zidaru (Makaveli), Dănuț-Angelo Trifu, Eugen Teodorovici, Gigi Nețoiu, Vlad Gheorghe, Angela Negrotă și Constantin Tițian Filip.

Acestora li se alătură Anca Alexandrescu care, deși candidează ca independentă, este susținută de Alianța „Dreptate pentru București”, constituită din AUR și PNȚCD.

Pe lângă candidatura lui Dan Cristian Popescu, alte două au fost respinse, fiind vorba de Dumitrică Stan și Maria Marcu.

Hotărârile BEM pot fi contestate de cetățeni, partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării candidaturii.

Candidaturile rămân definitive pe 23 noiembrie.